La rodilla de Stephen Curry no cede: El base estrella sigue fuera de las canchas

La recuperación de Stephen Curry sigue avanzando con cautela, pero los aficionados de Golden State tendrán que esperar un poco más. Los Warriors anunciaron este miércoles que su base estrella será reevaluado en un plazo de 10 días debido a la persistente lesión que sufre en su rodilla.

Un cronograma de regreso extendido

Bajo este nuevo panorama médico, se espera que el dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA se pierda al menos los próximos cinco compromisos del equipo. Curry ha estado fuera de acción durante los últimos 15 partidos tras ser diagnosticado con síndrome de dolor patelofemoral, una condición que genera molestias en la parte delantera de la rodilla y alrededor de la rótula.

Su última aparición en las canchas se remonta al pasado 30 de enero, en un enfrentamiento contra los Detroit Pistons. A pesar de la prolongada inactividad, hay señales de optimismo: el jugador de 37 años se sometió a una resonancia magnética en febrero que no mostró daños estructurales graves y recientemente ha comenzado a realizar trabajos individuales de tiro y movilidad en la cancha.

El impacto en las estadísticas y el equipo

Antes de la lesión, Curry estaba firmando otra campaña de calibre All-Star. En sus 39 apariciones esta temporada, el "Chef" mantiene un promedio de 27.2 puntos, 4.8 asistencias y 3.5 rebotes por encuentro, lanzando con su efectividad característica desde la larga distancia.

Sin su presencia, el esquema de Steve Kerr ha sufrido notablemente. Golden State registra un balance de apenas 5 victorias y 10 derrotas mientras su capitán está en la enfermería. La falta de su capacidad para generar espacios y anotar en momentos clave ha dejado al equipo en una posición vulnerable.

Panorama crítico en el Oeste

La actualización médica llega en el peor momento posible para la franquicia de San Francisco. Los Warriors (32-33) arrastran una racha de tres derrotas consecutivas y han caído hasta la novena posición de la Conferencia Oeste.

Con la fase regular entrando en su recta final, el equipo se encuentra actualmente en zona de Play-In, luchando por mantenerse a flote y evitar quedar fuera de la postemporada. Los próximos 10 días serán cruciales para determinar si Golden State puede estabilizarse antes de que su máxima figura reciba, finalmente, el alta competitiva.