¿Le montaron los cuernos? Luka Doncic atraviesa dura controversia familiar

La estrella de los Dallas Mavericks y referente mundial del baloncesto, Luka Dončić, atraviesa un momento complejo en su vida privada. Según informes recientes, su pareja, la modelo eslovena Anamaria Goltes, ha tomado la decisión de trasladarse junto a sus dos hijos de regreso a su país natal, Eslovenia, y ha iniciado los trámites legales correspondientes para solicitar una pensión de manutención infantil.

Cronología de un cambio drástico

La noticia ha tomado por sorpresa al ámbito deportivo y a los seguidores de la pareja, quienes eran vistos habitualmente como uno de los pilares fundamentales en la vida del jugador. El traslado de Goltes a Eslovenia marca un giro significativo en la dinámica familiar que, hasta el momento, se mantenía establecida entre Estados Unidos y su país de origen.

La confirmación de esta petición de manutención llega días después de un movimiento que disparó las alarmas en las redes sociales: la eliminación total de las fotografías de Luka Dončić del perfil personal de Instagram de Anamaria Goltes. Este gesto, interpretado por la opinión pública como un indicativo de una ruptura definitiva, precedió a la decisión formal de iniciar el proceso de custodia y apoyo económico.

Enfoque en la privacidad y el bienestar familiar

A pesar de la exposición mediática que conlleva la figura de Dončić, el entorno cercano a la familia ha solicitado respetar la privacidad de los involucrados en este momento de transición personal. La prioridad absoluta, según fuentes cercanas, es garantizar el bienestar emocional y la estabilidad de los dos hijos de la pareja.

El proceso legal: La petición de manutención infantil se encuadra dentro de los procedimientos estándares para asegurar la protección de los menores tras una separación.

El entorno profesional: Por parte de los Dallas Mavericks y el equipo de gestión del jugador, no se han emitido declaraciones oficiales, manteniendo una postura de respeto absoluto hacia los asuntos personales de su estrella, cuya concentración en la actual temporada de la NBA permanece, por ahora, sin verse alterada por los rumores externos.

El impacto de la figura pública

Luka Dončić, quien se ha consolidado como uno de los atletas más influyentes y seguidos en el planeta, siempre ha sido celoso de su vida íntima, manteniendo un equilibrio entre su exigente carrera profesional y sus responsabilidades como padre.

La distancia geográfica que ahora separa a la familia plantea un reto logístico y personal para el jugador, quien deberá gestionar esta nueva realidad mientras compite en el más alto nivel del baloncesto profesional.

La comunidad deportiva, por su parte, ha mostrado diversas reacciones en plataformas digitales, donde el apoyo hacia la familia ha sido constante, destacando la importancia de la salud mental y la estabilidad familiar por encima de cualquier logro dentro de la cancha.