Mano dura en la NBA: Luka Doncic recibe fuerte multa por gestos inapropiados

La NBA ha enviado un mensaje claro sobre el respeto a la autoridad en la pista. Este martes, la liga anunció una multa de 50.000 dólares para la superestrella de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, debido a lo que calificaron como un "gesto no profesional e inapropiado" dirigido a un miembro del cuerpo arbitral durante el pasado fin de semana.

La polémica en el Crypto.com Arena

El incidente ocurrió durante el enfrentamiento entre los Lakers y los New York Knicks. La tensión estalló cuando restaban 4 minutos y 35 segundos para finalizar el tercer cuarto. Tras una pérdida de balón del propio base esloveno, este intentó recuperar la posesión en defensa, terminando en el suelo tras un contacto con el jugador de los Knicks, Mohamed Diawara.

Doncic, convencido de que le habían cometido una falta ofensiva que no fue señalada, se levantó visiblemente molesto. Mientras regresaba a su posición, el base realizó el "gesto del dinero" con ambas manos hacia uno de los árbitros, sugiriendo una falta de imparcialidad en la decisión.

Victoria amarga para los angelinos

A pesar del roce disciplinario, lo deportivo sonrió a los locales. Los Lakers terminaron imponiéndose con un sólido 110-97, manteniendo el control del partido ante unos Knicks que nunca lograron remontar la diferencia en la segunda mitad.

Como es costumbre, Doncic fue el motor ofensivo de la escuadra púrpura y oro, reafirmando por qué es el eje central del esquema de la franquicia californiana. Sin embargo, la oficina de la liga fue tajante al aplicar la sanción, subrayando su política de tolerancia cero ante comportamientos que cuestionen la integridad de los oficiales de juego.

El impacto de "Luka Magic" en Hollywood

Desde su llegada a Los Ángeles hace poco más de un año (en febrero de 2025), el exjugador del Real Madrid ha transformado la identidad de los Lakers. Tras cerrar su exitosa etapa previa en la liga y mudarse a California, Doncic no ha bajado el ritmo, consolidándose como el máximo referente de la Conferencia Oeste.

En lo que va de la temporada regular 2025-2026, el esloveno mantiene números de Jugador Más Valioso (MVP), promediando 32,5 puntos por partido. Aunque su liderazgo es indiscutible, esta sanción enciende las alarmas sobre su temperamento en momentos críticos, un aspecto que los Lakers necesitarán controlar de cara a la postemporada.