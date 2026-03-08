Luka Doncic se une a un grupo exclusivo de anotación a sus 27 años

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 28 de febrero, Luka Doncic sopló 27 velas, pero el regalo se lo sigue dando él al baloncesto mundial. Con su más reciente exhibición ofensiva, el esloveno ha alcanzado los 56 partidos de 40 o más puntos, una cifra que lo sitúa oficialmente en una trayectoria histórica antes de cumplir los 28 años.

Al empatar a una leyenda como Oscar Robertson, Luka se consolida como uno de los anotadores más precoces y dominantes que ha visto la NBA.

El club de los 40: Dominio antes de los 28 años

La lista de jugadores con más partidos de 40 puntos antes de los 28 años es un "quién es quién" de la inmortalidad del baloncesto. Luka ya ha superado a figuras de la talla de Kareem Abdul-Jabbar y LeBron James en este apartado específico de explosividad anotadora.

Lo que hace extraordinario el registro de Doncic es el ritmo. Mientras que figuras como LeBron James (48) o Kareem Abdul-Jabbar (55) basaron su leyenda en la longevidad y la consistencia, Luka está operando con una frecuencia de anotación masiva desde su llegada a la liga.

El factor Chamberlain: Los 214 partidos de Wilt parecen una anomalía estadística inalcanzable, producto de una era distinta, pero el hecho de que Luka esté escalando posiciones entre los nombres de la "era moderna" (Jordan, Kobe) habla de un talento generacional. Un año de margen: Con 27 años recién cumplidos, a Doncic le queda una temporada completa para seguir sumando antes de salir de este rango de edad. Al ritmo actual, superar los 67 de Kobe Bryant no es una posibilidad remota, sino un objetivo tangible. Evolución del juego: Si bien el ritmo de juego actual favorece las altas anotaciones, la eficiencia de Luka y su capacidad para generar estos puntos tanto en la pintura como desde la larga distancia lo separan del resto.

Superar a LeBron James en partidos de 40 puntos a esta edad es un dato revelador. Aunque James es el máximo anotador de todos los tiempos, Doncic está demostrando una capacidad de "explosión" en noches individuales que solo los anotadores más puros de la historia han poseído.