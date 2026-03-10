MLB: Roki Sasaki hizo la tarea en las menores

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador japonés Roki Sasaki ha dado un paso firme en su preparación de pretemporada. Durante la jornada del martes, el derecho completó una actuación dominante en un juego de exhibición categoría B frente a los Medias Blancas de Chicago, donde registró nueve ponches en cuatro entradas de labor sin permitir anotaciones.

Sasaki fue enviado a un escenario con menor exposición mediática para trabajar en su resistencia y volumen de pitcheos. El resultado ha sido inmediato, demostrando que su capacidad de ponche permanece intacta frente a bateadores profesionales.

El comando frente a la velocidad

A pesar de los impresionantes números registrados en su última salida, el cuerpo técnico de los Dodgers mantiene la mirada puesta en la evolución técnica del nipón. Si bien la velocidad de su recta ha sido consistente, alcanzando cifras de élite, el control de la misma sigue siendo una tarea pendiente. Sasaki ha mostrado dificultades ocasionales para localizar sus envíos en la zona de strike.

El proceso de adaptación de un lanzador de 24 años a la dinámica del beisbol estadounidense suele requerir tiempo en ligas menores. Sin embargo, la coyuntura actual del equipo de California podría acelerar los plazos previstos originalmente para su debut oficial en la temporada regular.

En las próximas semanas, el enfoque estará en observar si Sasaki logra estabilizar el comando de su recta. De conseguirlo, su presencia en la rotación inicial de Los Angeles será una realidad inevitable.