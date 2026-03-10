MLB: Roki Sasaki ajusta su preparación en las ligas menores de los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador japonés Roki Sasaki tendrá una aparición programada de cuatro entradas este martes en un partido de Clase B de las ligas menores. Esta decisión busca que el serpentinero de 24 años continúe incrementando su conteo de pitcheos y su resistencia física fuera del foco principal de la Liga del Cactus tras registrar resultados irregulares en sus primeras salidas de la primavera.

A pesar de que la velocidad característica de Sasaki se ha mantenido en los niveles esperados, el control de su recta ha sido inconsistente en sus recientes actuaciones. El cuerpo técnico de los Dodgers de Los Ángeles ha optado por este entorno controlado para que el derecho trabaje en la localización de sus envíos sin la presión de los juegos oficiales de exhibición, priorizando la puesta a punto de su mecánica antes del inicio de la temporada regular.

La urgencia en la rotación de los Dodgers

La planificación de Sasaki adquiere una relevancia debido a las bajas confirmadas en el cuerpo de pitcheo de Los Ángeles. Con Blake Snell y Gavin Stone fuera de circulación al inicio de la campaña por lesiones en el hombro, la organización requiere que el japonés esté listo para integrarse a la rotación abridora de forma inmediata.

La profundidad del equipo se ha visto comprometida, lo que acelera los plazos para que las nuevas incorporaciones demuestren solvencia desde la primera semana de temporada.

En paralelo al trabajo de Sasaki, el prospecto River Ryan ha emergido como una de las figuras más destacadas del campamento de los Dodgers. Ryan ha mostrado un rendimiento sólido y dominante durante la primavera, lo que ha generado un consenso sobre su preparación para el nivel de Grandes Ligas. La combinación del potencial de Sasaki y el presente de Ryan sugiere que ambos lanzadores formarán parte del roster activo para el día inaugural.

La gerencia de los Dodgers mantiene la confianza en que el derecho superará sus problemas de comando en el corto plazo. La prioridad actual es asegurar que el brazo del lanzador soporte la carga de trabajo de una temporada completa, comenzando con esta apertura de cuatro episodios diseñada para consolidar su base física.