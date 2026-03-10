Brilla pero baja: Spencer Jones es reasignado a las menores tras explosivo Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para Spencer Jones en este campamento de primavera de los Yankees de Nueva York siempre estuvo claro, pero no por ello dejó de ser impresionante. Pese a ser uno de los nombres más seguidos en la Liga de la Toronja, la organización hizo oficial este lunes su reasignación al campamento de Ligas Menores, enviando a su prospecto número 6 a Triple-A con los Scranton/Wilkes-Barre.

La decisión se anunció tras la derrota de los neoyorquinos 5-3 ante los Piratas de Pittsburgh en el George M. Steinbrenner Field. Aunque el talento de Jones es innegable, la competencia en los jardines del Bronx se cerró durante la temporada baja con las renovaciones de los veteranos Trent Grisham y Cody Bellinger, lo que dejó al joven de 24 años sin un espacio inmediato en el roster del "Opening Day".

Paciencia en la mejor organización

A pesar de que el gerente general, Brian Cashman, ha reconocido que Jones probablemente ya sería titular en varias otras organizaciones de las Mayores, el espigado jardinero toma su regreso a las menores con una madurez poco común.

"En mi opinión, esta es la mejor organización para la cual jugar", comentó Jones recientemente. "Si las oportunidades tardan un poco más en llegar, creo que es por una buena razón: estamos intentando ayudar al equipo a ganar una Serie Mundial".

El "factor Ohtani" y un swing renovado

Uno de los puntos más comentados durante esta primavera ha sido la evolución técnica de Jones. El prospecto confesó estar imitando aspectos del swing de Shohei Ohtani para ganar consistencia en el plato y reducir sus ponches, una apuesta que parece estar rindiendo frutos inmediatos.

Hasta el momento de su reasignación, Jones dejó números destacados en la Liga de la Toronja:

Promedio de bateo: .333 (6 hits en 18 turnos).

Poder: Tres cuadrangulares y un doble.

Producción: Siete carreras impulsadas y tres bases robadas.

Es importante notar que estas estadísticas seguirán sumando, ya que Jones permanecerá en la lista de viajes de los Yankees para los juegos de exhibición restantes, incluyendo el duelo de este martes contra los Filis en Clearwater, Florida.

El mensaje de Aaron Boone

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, fue enfático al explicarle al jugador las razones de este movimiento administrativo, pidiéndole que no se desenfoque por factores externos al terreno de juego.

“La realidad es que viene de una temporada realmente buena y sigue haciendo ajustes muy sólidos”, señaló Boone. “Llegó aquí, se representó muy bien y dio todas las señales de que sigue mejorando. Mi mensaje fue simple: no te concentres en cosas que están fuera de tu control”.

Con su potencia física y su renovada disciplina en el plato, Spencer Jones se perfila como la primera opción de ascenso ante cualquier eventualidad en el outfield neoyorquino durante la temporada regular 2026.