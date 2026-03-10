WBC: Venezuela busca ser sede del Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

La dirigencia del beisbol venezolano ha iniciado gestiones formales ante la Major League Baseball (MLB) para traer eventos de trascendencia internacional al país. Según información publicada por el periodista Carlos Valmore a través de su cuenta en la red social X, la presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol (Fevebéisbol), Aracelis León, confirmó desde el loanDepot Park de Miami que el objetivo es postular a Venezuela como sede de un grupo para el Clásico Mundial de Beisbol y organizar juegos de Spring Training el próximo año.

Durante el desarrollo de la jornada en el Grupo D en Florida, la máxima autoridad de Fevebéisbol sostuvo encuentros para evaluar la viabilidad de estas propuestas. El reporte de Valmore indica que las diligencias buscan que estadios como el Monumental de Caracas cumplan con los estándares exigidos por MLB para albergar compromisos de alta competencia.

La propuesta venezolana no se limita exclusivamente al torneo de naciones. León enfatizó que se trabaja para que equipos de Grandes Ligas disputen encuentros de exhibición en territorio venezolano durante 2026. Esta iniciativa marcaría el regreso de la pretemporada de MLB al país, un evento ausente en el calendario local desde hace décadas.

El Estadio Monumental de Caracas se presenta como la principal carta de presentación para estas aspiraciones. Tras la organización de la Serie del Caribe 2023 y la Serie de Las Américas, la federación considera que el país posee las condiciones logísticas necesarias para recibir a jugadores del sistema de Grandes Ligas.