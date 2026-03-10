Jon Jones solicita su liberación de la UFC tras polémicos comentarios de Dana White

Suscríbete a nuestros canales

El legendario Jon Jones, excampeón de peso pesado y semipesado de la UFC, sacudió el mundo de las artes marciales mixtas este lunes al responder públicamente a Dana White. A través de sus redes sociales, "Bones" manifestó su disposición a abandonar la compañía si la directiva considera que su tiempo en la élite ha terminado.

“Si la UFC realmente siente que estoy acabado, entonces solicito respetuosamente que me liberen de mi contrato hoy. No más vueltas, no más juegos”, escribió Jones, intensificando una de las disputas más mediáticas entre un atleta y el CEO de la promoción en los últimos años.

La controversia por la cartelera de "la Casa Blanca"

El conflicto escaló tras las declaraciones de White luego del evento UFC 326, donde aseguró que Jones nunca fue una opción real para encabezar la esperada cartelera de "la Casa Blanca". Según el directivo, los problemas físicos del peleador fueron el principal impedimento.

"Jon Jones se retiró por sus caderas", afirmó White. "Tiene artritis en esa zona... Esa es la razón, además de todos los otros motivos por los que no participaría". Estas palabras no sentaron bien al peleador, quien es ampliamente considerado uno de los mejores de todos los tiempos.

Artritis vs. Negociaciones: la versión de Jones

Jones no tardó en desmentir la narrativa oficial, sugiriendo que el problema no fue su salud, sino una oferta económica insuficiente. El peleador admitió padecer problemas físicos, pero aclaró que estos no le impiden competir si el pago es justo.

“Dana, te enojaste mucho por no estar en la cartelera de la Casa Blanca, pero aclaremos algo: mi equipo y yo estábamos negociando con la UFC para esa pelea. Negociaciones de verdad. Incluso bajé mi precio original, ¿y qué me ofrecieron a cambio? Muy poco”, explicó Jones.

El peleador cuestionó la lógica de la empresa: “Si hubiera aceptado la oferta tan baja, ¿de repente mi cadera estaría bien y estaría en la lista? Eso no tiene sentido”.

El panorama actual de la división

Jones no ha visto acción desde noviembre de 2024, y aunque los aficionados esperaban un choque histórico contra Alex Pereira, los planes de la UFC tomaron un rumbo distinto.

La cartelera del próximo 14 de junio estará encabezada por el duelo entre el campeón de peso ligero, Ilia Topuria, y el monarca interino, Justin Gaethje. Por su parte, Pereira buscará el campeonato interino de peso pesado enfrentando a Ciryl Gane en el evento coestelar, dejando a Jones fuera de la ecuación titular inmediata.

Un legado en juego

Para Jones, la falta de honestidad en las declaraciones públicas de la empresa es lo que más le afecta tras años de dominio en el octágono.

“Entiendo que a veces los negocios fracasan, pero salir públicamente y decir cosas que no son ciertas no está bien”, añadió. “Después de todo lo que le he dado a la UFC, los años, las defensas de títulos, oír que estoy 'terminado' es decepcionante. Sobre todo cuando, tan recientemente como el viernes, la UFC me llamó para intentar incluirme en la cartelera por una cantidad mucho menor”.