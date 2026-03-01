Boxeo: Lorenzo Parra noquea en Nueva York y es nuevo campeón venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El pugilista Lorenzo Parra se impuso de manera espectacular por nocaut en el segundo asalto al estadounidense Elijah Pierce en Nueva York. Con esta victoria, el criollo se coronó como nuevo campeón internacional de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo en una velada inolvidable.

El combate fue el plato fuerte de un evento organizado por Manny Pacquiao Promotions en el Turning Stone Resort & Casino. La empresa del legendario filipino transmitió en vivo la pelea, subrayando el impulso de la compañía en la competitiva escena del boxeo estadounidense actual.

La victoria de Parra representa un hito para el deporte en Venezuela, consolidando su ascenso en las clasificaciones mundiales de la categoría. El dominio mostrado en el cuadrilátero asegura que el nuevo monarca pluma sea una de las figuras a seguir en las próximas carteleras internacionales.

¿Quién es Lorenzo Parra, nuevo campeón de peso pluma OMB?

Lorenzo Parra II es un boxeador venezolano de 31 años, sobrino del legendario ex monarca mundial 'Lencho' Parra. A diferencia de su tío, este joven compite en la división de peso pluma y ha desarrollado gran parte de su carrera reciente peleando en carteleras internacionales.

El zuliano registra un récord profesional sólido, destacando por una pegada explosiva que lo ha llevado a definir la mayoría de sus pleitos por la vía rápida. Su estilo es más agresivo y frontal, aprovechando su alcance de brazos para castigar a rivales de la talla de Elijah Pierce.

Tras pasar un tiempo entrenando fuera de Venezuela, Parra II ha logrado captar la atención de promotoras globales como la de Manny Pacquiao. Este triunfo en Nueva York no es casualidad, sino el resultado de un proceso de maduración técnica que hoy lo posiciona como campeón.

Con este cinturón de la OMB, Lorenzo Parra II se quita la etiqueta de 'sobrino de' para escribir su propio nombre en la historia del boxeo nacional. El de Machiques de Perijá ahora mira hacia los grandes escenarios de Las Vegas, donde buscará emular la gloria que su familia alcanzó.

