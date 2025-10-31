El legado continúa: Hijo de Manny Pacquiao hará su primera pelea profesional

Suscríbete a nuestros canales

Emmanuel «Jimuel» Pacquiao, hijo mayor del legendario Manny Pacquiao, hará su esperado debut profesional el próximo 29 de noviembre en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California. El joven filipino de 24 años se enfrentará al estadounidense Brendan Lally en un combate de peso wélter, marcando el inicio de su carrera profesional en el boxeo, al igual que su rival, quien llega con experiencia universitaria y un campeonato nacional en su haber.

Jimuel se prepara en el prestigioso Wild Card Boxing Gym de Los Ángeles bajo la supervisión de Marvin Somodio.

El debut de Jimuel Pacquiao podrá seguirse en directo el viernes 29 de noviembre a las 04:00 (hora peninsular española) a través de FITE TV y las plataformas digitales oficiales de Manny Pacquiao Promotions, ofreciendo a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de ser testigos del inicio de una nueva generación de boxeadores con el apellido Pacquiao.

Otras peleas en el debut del hijo de Manny Pacquiao

La velada contará con combates emocionantes para todos los gustos. En el estelar, Lorenzo Parra se enfrentará a Elijah Pierce en peso pluma, mientras que en peso medio Luis Arias chocará con el invicto Lázaro Lorenzana. Los mexicanos José Russell Regalado y Rogelio Romero también subirán al ring, el primero haciendo su debut en Estados Unidos y el segundo en un duelo aún por confirmar en peso crucero.

Otros combates destacados incluyen a Terry Washington contra Ricardo Astuvilca en peso minimosca y a Alexis Alvarado frente al filipino Garen Diagan en peso supermosca. Con este evento, Manny Pacquiao Promotions busca consolidar su primer espectáculo en suelo estadounidense y dar visibilidad a nuevos talentos del boxeo.