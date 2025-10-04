Manny Pacquiao: ¿regreso o nuevo capítulo?

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda filipina del boxeo, Manny "PacMan" Pacquiao, parece estar listo para encender el cuadrilátero una vez más. A pesar de haber cumplido su primer regreso profesional en julio de 2025, nuevas informaciones sugieren que el campeón de ocho divisiones podría volver a pelear tan pronto como enero de 2026.

Este posible nuevo compromiso generaría un revuelo en el boxeo, especialmente considerando que Pacquiao se acercaría a los 47 años de edad. La interrogante no es si atraerá a los aficionados, sino contra quién, y si su cuerpo podrá mantener el ritmo que le valió la inmortalidad.

La vigencia del histórico

Manny Pacquiao es una figura que desafía las estadísticas. Es el único boxeador en la historia en haber ganado títulos mundiales en ocho categorías de peso diferentes. Su récord profesional actual, tras su pelea de regreso en julio, se sitúa en 62 victorias (39 por KO), 8 derrotas y 3 empates.

Su último gran evento fue el 19 de julio de 2025, cuando regresó de un retiro de casi cuatro años para enfrentar a Mario Barrios por el título wélter del CMB (o un título interino), una pelea que terminó en empate por decisión mayoritaria. El combate contra Barrios ya era, en sí mismo, un acto de desafío a la edad: Pacquiao, a sus 46 años, se midió contra un campeón que era significativamente más joven y estaba en la plenitud de su carrera.

El desafío del tiempo y las opciones de enero

Si Pacquiao regresa en enero de 2026, su principal rival, como siempre, será el tiempo. Las estadísticas demuestran la caída en la actividad del filipino y un cambio en su poder: mientras que en la década del 2000 tuvo 24 combates y 19 victorias por KO, en la década de 2010 la proporción de nocauts disminuyó drásticamente, lo que subraya la necesidad de apoyarse en su velocidad y volumen, cualidades que se desgastan más rápido con la edad.

La expectativa para enero de 2026 recae en si será una revancha inmediata contra Mario Barrios tras el empate de julio (un escenario lógico y económicamente viable) o si buscará un oponente diferente de alto perfil. Nombres como el de Rolando "Rolly" Romero o incluso la eterna especulación de una secuela con Floyd Mayweather Jr. siguen flotando en el ambiente.

La confirmación de una pelea consolidaría la intención de Pacquiao de retirarse con un campeonato, desafiando las estadísticas y prolongando una carrera que ya lo ha llevado a ser exaltado al Salón de la Fama en la Clase de 2025. Los fanáticos del boxeo se preparan, una vez más, para ver si la leyenda puede reescribir su propio final.

