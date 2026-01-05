Lady Di Mosquera favorita por Venezuela en el Reina Internacional del Café

Suscríbete a nuestros canales

Lady Di Mosquera ya se encuentra en Manizales, Colombia, representando a Venezuela en el Reina Internacional del Café 2025. La morena de gran estatura y belleza, tuvo una fuerte preparación de la mano de la Miss Mundo 1995 Jacqueline Aguilera, directora del Miss Grand Venezuela.

Una reina de lujo

La modelo ha estado compartiendo en redes imágenes y videos en sesiones de fotos, entrenamientos, tomando mucha información sobre el café y sus primeros días en Colombia.

Lady se perfila como la gran ganadora para llevarse la corona, no solo por ser una experta en concurso de belleza, sino por su personalidad y estampa que ha mostrado en el vecino país.

La joven había participado en El Concurso by Osmel Sousa y en el Miss Charm 2023, siendo top 5.

“Uniendo naciones a través de una taza. Feliz de representar la esencia de mis tierras venezolanas en la hermosa Colombia. Hablar de nuestro café es hablar de lo que nos une, la pasión por la excelencia”, escribió hace días en una visita que realizó a una finca cafetera del país.

Por la corona

Mosquera tiene un equipo de lujo de maquilladores, estilistas y profesionales de la belleza nacional, que también la respaldan en el certamen Miss Grand Venezuela, en el que porta la banda de Miss Grand Canaima.

La edición número 54 del Reinado Internacional de Café, se realizará el 10 de enero, en el teatro Los Fundadores de Manizales.

Lady buscará el logro que realizaron sus compatriotas Jairam Navas en 1998, Dayra Lambis 1999, Ivanna Vale 2013, Maydeliana Díaz 2016 e Ismelys Velásquez en el 2022.