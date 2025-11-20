Miss Grand Internacional es condenada a dos años de prisión por fraude a clientes

Suscríbete a nuestros canales

Se ha confirmado que la Miss Grand Internacional 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên ha sido declara culpable por fraude a diversos clientes. A través de redes sociales corren videos de la vietnamita siendo escoltado por la justicia, hasta prisión.

Detalles de la condena

La situación comenzó en el mes de mayo cuando la belleza fue detenida y acusada por el delito de supuesto “engaño al consumidor”, por un caso de productos alimenticios falsificados, según información revelada por diversas páginas de misses en Instagram.

Informaron que la investigación comenzó por un suplemente dietético llamado "Kẹo Rau Củ Kera", que la reina realizó en conjunto con un grupo accionista identificados Chị Em Rọt.

Nguyễn habría recibido el 30% de las ganancias del producto, que según no estaba cumpliendo con los lineamientos que ofrecía como hacer rebajar a las personas de manera rápida.

“El Ministerio de Policía anuncia que Miss Grand International 2021, ha sido acusada y puesta bajo custodia por cargos de "engaño a clientes" bajo la Sección 198 del Código Penal. Ella es acusada de ser cómplice en un caso que involucra la fabricación de alimentos falsificados y comportamiento engañoso a los consumidores”, escribieron medios de Vietnam.

Ley de Vietnam da el veredicto

Las autoridades del país asiático dictaron que la modelo debe pagar dos años de prisión y el pago de una multa de unos $1.900 por la promoción y venta de un suplemento que no contenía el valor nutricional con el que era publicitado.

Aunque la belleza que acumula 2,5 millones de seguidores en Instagram, negó ser accionista de la empresa comercializadora, se comprobó que tenía el 30 el por ciento de las acciones, siendo sentenciada junto a otras cinco personas.