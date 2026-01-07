Final de la Supercopa de España: Especial de El Chiringuito de Jugones

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos

Como ya es costumbre, el programa El Chiringuito prepara un programa especial dedicado a la final de la Supercopa de España. Josep Pedrerol, junto a los tertulianos, debatirán las jugadas polémicas, decisiones arbitrales y desempeño de cada equipo en este torneo español.

¿Dónde ver El Chiringuito en Venezuela?

En Venezuela, la señal de El Chiringuito llega gratis a todo el país por señal abierta de Meridiano Televisión. Además, en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV Go a las 9:00p.m. este domingo 11 de enero.

Fechas y horarios Supercopa de España

No te pierdas las semifinales y final de la Supercopa de España por Meridiano televisión. También vía streaming meridiano.net/meridianotv.