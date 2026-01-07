Supercopa de España: Esta es la cantidad de dinero que se repartirá entre los clubes

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa de España vuelve a situarse en el centro del debate futbolístico, no solo por su formato competitivo ni por su sede internacional, sino por el importante reparto económico que supone para los clubes participantes en las instancias finales.

Durante estos dos próximos días se van a estar efectuando los dos partidos reglamentarios por las semifinales. Los cuatro equipos protagonistas son los siguientes: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

En esta edición se distribuirá un total de 21 millones de euros, una cifra que refuerza su peso dentro del calendario del fútbol español y de alta importancia económica para los proyectos de las instituciones que van a disputar este torneo.

El modelo de ingresos deja claras las jerarquías deportivas y comerciales. Real Madrid y FC Barcelona parten como los grandes beneficiados, con una asignación fija de 6 millones de euros cada uno, independientemente de su rendimiento deportivo.

Supercopa de España: ganancias para los clubes

Por detrás de los antes mencionados, aparecen el Atlético de Madrid, que recibirá 2 millones de euros fijos, y el Athletic Club, cuyo ingreso garantizado será de 850.000 euros. Estas cantidades reflejan un reparto desigual que ha generado debate en el entorno futbolístico, especialmente entre los clubes que reclaman un modelo más equitativo basado en méritos deportivos que los llevan a este tipo de instancias.

Además de los pagos fijos, la Supercopa contempla importantes incentivos por resultados. El campeón del torneo sumará 2 millones de euros adicionales a su cuenta, mientras que el subcampeón ingresará 1,4 millones. Los equipos que caigan en semifinales también recibirán una compensación extra de 850.000 euros, lo que eleva de forma notable el premio final según el desempeño en el campo, según el periodista, Isaac Fouto.

Este sistema de premios convierte a la Supercopa de España en una competición especialmente atractiva desde el punto de vista económico, incluso para clubes que no parten como favoritos.

Más allá del espectáculo, la Supercopa de España se consolida como una pieza clave en la estrategia económica del fútbol español y dará mucho más de qué hablar en las próximas horas, cuando se definan quiénes serán los dos clubes que jugarán la gran final.