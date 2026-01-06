Supercopa de España: Las mujeres más mediáticas de los estos cinco jugadores

Suscríbete a nuestros canales

Entre el 7 y el 11 de enero se llevará a cabo en Arabia Saudí la fase final de La Supercopa de España 2026. Los jugadores del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, se preparan para disputar con mucha entrega dos semifinales y una final.

Las mujeres más mediáticas de jugadores

Detrás del esfuerzo y dedicación de los jugadores existe no solo el apoyo de familiares y amigos, sino también sus parejas que los ayudan en cada momento con palabras de amor y cariño.

Desde Meridiano te hacemos un repaso de los cinco jugadores que tienen guapas parejas que son conocidas por crear marcas de cosmética, moda o y contenido para redes con gran éxito.

Ashlyn Castro

La modelo e influencer estadounidense es la compañera del futbolista británico Jude William Bellingham. La joven nacida el 17 de diciembre de 1997 en Long Beach, California, es una belleza que deslumbra en las redes sociales con su estilo, figura y contenido en diversos lugares del mundo.

El jugador del Real Madrid tiene el corazón repleto de puro amor por la joven, que presume en las redes sociales y siempre le escribe mensajes.

Virginia Fonseca

La influencer brasileña es la pareja de Vinícius Júnior. En redes sociales el jugador del Real Madrid y su novia han dejado claro que lo suyo es amor.

Desde viajes a Mónaco, decoraciones de globos rojos, salidas a cenar y besos, llevan la relación de viento en popa.

Erika Choperena

Un amor muy estable es lo que vive el jugador francés con Antoine Griezmann con Erika. En el año 2017 unieron sus vidas en una hermosa boda y luego creció la familia, teniendo hasta hoy cuatros hijos llamados Mía, Amaro, Alba y Shai.

El deportista que juega en el Atlético de Madrid, ha revelado en diversas entrevistas el pilar fundamental que representa su esposa en su vida.

Anna Lewandowska

La hermosa deportista polaca es la pareja del jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski. Se casaron en el 2013, tiene dos hijas y son unas de las parejas más estable del deporte.

Anna no es solo una fiel esposa y madre, sino también especialista en alimentación, motivadora y entrenadora.

Ainhize García

La joven que es toda una experta en la Inteligencia Artificial logró conquistar el corazón del jugador del Athletic Club, Nico Williams. Medios afirman que el flechazo fue desde hace tiempo, ya que García es muy amiga del hermano del jugador español con ascendencia ghanesa.

Aunque tardaron meses para presumir su amor al mundo, viven momentos de romance viajando.