Nico Williams arranca la temporada en modo récord

Nico Williams arrancó la temperada de LaLiga de manera arrolladora y salvando a su equipo. El ‘Starboy’ tuvo una primera jornada extraordinaria donde convirtió un gol y dos asistencias para ayudar al Athletic Club a sumar tres puntos frente al Sevilla 3-2.

El 10 de los leones fue decisivo y apareció justo cuando su equipo necesitaba oxígeno. Nico, tras dejar el campo ardiendo luego de una carrera dio el pase para que Robert Navarro, en su estreno como rojiblanco, marcase el 3-2 definitivo.



Nico Williams alcanza récord

Nico Williams luego de haber firmado esta gran actuación se convirtió en el primer jugador del Athletic que marca un gol, asiste en otro y genera un penalti en un mismo encuentro de LaLiga, desde que lo hiciera Aritz Aduriz ante el Villarreal en mayo de 2015.