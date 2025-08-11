Revelada la nueva cláusula de rescisión de Nico Williams

Suscríbete a nuestros canales

A principios de verano, el FC Barcelona estuvo a punto de fichar a Nico Williams, procedente del Athletic Club, tras haber manifestado su intención de pagar su cláusula de rescisión. Estaban dispuestos a desembolsar 58 millones de euros para cerrar el acuerdo, pero finalmente no se llegó a un acuerdo total, y el internacional español acabó comprometiéndose a renovar su contrato por 10 años en San Mamés.

El FC Barcelona no tenía previsto fichar a Williams este verano, tras haber sido rechazado por él doce meses antes. Pero después de que su agente le abriera las puertas a un acuerdo, llegaron a acuerdos sólidos. En principio, se llegó a un acuerdo sobre términos personales, pero antes de que los catalanes pudieran pagar su cláusula de rescisión, el jugador de 22 años cambió de opinión y firmó un nuevo contrato con el Athletic.

Como parte de ese nuevo contrato, se aumentó la cláusula de rescisión de Williams. El club culé pudo ficharlo por 58 millones de euros, pero de ahora en adelante, solo podrá ser fichado por el Athletic si se paga una cantidad cercana a los 90 millones de euros, según ED.

Barcelona no volverá a buscar a Nico Williams

Tras haber sido desairados por Williams en los veranos de 2024 y 2025, y debido a esto, el FC Barcelona ha declarado que nunca volverán a intentar ficharlo. Su nueva cláusula de rescisión de 90 millones de euros implica que habría sido complicado de todos modos, especialmente mientras persistan sus bien documentados problemas financieros.

Sin embargo, esa cláusula de rescisión aún podría tentar a clubes de la Premier League, que también han mostrado interés en Williams en los últimos dos años. Pero por ahora, no se prevé que nadie intente llevárselo del Athletic, y dada la duración de su contrato con el Bilbao, tampoco se espera que quiera marcharse.

El Athletic estará contento de tener todavía a Williams en su plantilla y esperará que esté en su mejor nivel durante la próxima temporada 2025-26.