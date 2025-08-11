¿Al-Nassr en búsqueda de otra estrella del Barcelona?

Suscríbete a nuestros canales

Durante el fin de semana, el FC Barcelona cerró un acuerdo para vender al veterano defensa Íñigo Martínez al Al-Nassr, equipo de la Liga Profesional Saudí. Tras esto, se ha sabido que otro miembro de la plantilla de Hansi Flick podría unirse a él.

En las últimas semanas, se ha informado del interés de Arabia Saudí en traer a Ferran Torres a Oriente Medio. El jugador de 25 años, que marcó 19 goles con el Barcelona en todas las competiciones la temporada pasada, recibiría una oferta de tres años por 60 millones de euros (20 millones por temporada), lo que elevaría enormemente su salario actual.

Sin embargo, Fabrizio Romano ha reaccionado ahora a las especulaciones y ha confirmado que ni Ferran ni Al-Nassr están interesados en un posible acuerdo.

Al Nassr no está trabajando en el fichaje de Ferran Torres. Cero conversaciones, sin interés por ambas partes. Al Nassr cerró el fichaje de Kingsley Coman como extremo y Ferran solo está centrado en el Barça.

Retener los servicios de Ferran es vital para el Barcelona

Esta noticia es excelente para el FC Barcelona, ya que es innegable la importancia que tiene Ferran como jugador. La gran mayoría de sus 45 partidos la temporada pasada fueron como suplente, y contar con un jugador capaz de anotar 26 goles por partido (19 goles y siete asistencias) es invaluable para cualquier equipo que quiera competir en todos los frentes.

Con la incorporación de Marcus Rashford, el conjunto catalán contará con tres opciones de delantero muy potentes para la temporada 2025-26, y los tres serán necesarios durante toda la temporada si Robert Lewandowski continúa sufriendo problemas físicos. Ferran se considera el suplente inmediato del delantero polaco, por lo que será crucial para Flick.

El FC Barcelona podría desprenderse de algún jugador más del primer equipo antes de que se cierre la ventana de fichajes de verano dentro de unas semanas, pero es casi seguro que no será Ferran el que se marche.