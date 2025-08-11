La RFEF tomó esta decisión sobre Montse Tomé

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, la Junta Directiva de la RFEF anunció que la entrenadora Montse Tomé no continúa con la selección española. Quien asumirá la responsabilidad del combinado rojo será Sonia Bermúdez. Tomé, no tendrá renovación de contrato, el cual expira este 31 de agosto, por lo que tendrá que salir en la fecha indicada.

La Federación tomó la decisión luego de un debate realizado por los 30 miembros de la organización. Puesto que, en el orden del día el segundo punto a tratar era "designación, a propuesta del presidente, de la seleccionadora nacional absoluta femenina y su cuerpo técnico".

Como dicta el reglamento de la RFEF, la Junta Directiva es a quien le compete designar a los seleccionadores nacionales. Allí, también decidieron que Sonia Bermúdez será la que asume la tarea como seleccionadora, junto a Iraia Iturregui como mano derecha.

Sonia Bermúdez

Sub-23

La entrenadora Bermúdez por su gran desarrollo da el salto a la absoluta de la selección Sub-23, ocupación que desempeñó desde septiembre de 2024.

Sub-19

Ya que anteriormente había llevado las riendas de la Sub-19, logrando conquistar el campeonato de Europa de la categoría en el 2023.