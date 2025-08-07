Cristiano Ronaldo: ¿Cuándo fue la última vez que jugó en España y cual fue su rival?

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo volverá a jugar en suelo español este próximo 10 de agosto. El Al-Nassr disputará un encuentro contra el Almería, en un amistoso de preparación para la campaña 2025-26. CR7 tenía 2 años, 9 meses y 7 días sin competir contra un equipo del fútbol español.

El último partido oficial de Cristiano en España fue: el 3 de noviembre de 2022, cuando el Manchester United venció 1-0 a la Real Sociedad por la Jornada 6 del Grupo E de Europa League. En ese duelo, CR7 asistió a Alejandro Garnacho y terminó con la victoria.

Ronaldo enfrentará por 5ta vez al Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Fue titular las últimas 4 veces que los visitó y anotó un total de 4 goles y 1 asistencia. Todo los encuentros fueron por LaLiga, desde la campaña 2009-10 hasta la 2014-15.

¿Cuántos goles hizo Cristiano Ronaldo en LaLiga y Copa del Rey?

Cristiano Ronaldo dejó una huella imborrable en las tres competiciones más importantes del fútbol español. En LaLiga fue sinónimo de regularidad goleadora; en la Copa del Rey, decisivo en fases críticas y en la Supercopa fue protagonista en Clásicos y finales que aún se recuerdan.

Competición Juegos Goles Asistencias LaLiga 292 311 95 Copa del Rey 30 22 3 Supercopa de España 7 4 0 Total 329 337 98

¿Cuál fue el equipo español que más goles le marcó Cristiano Ronaldo?

El Sevilla fue el equipo al que Cristiano Ronaldo más veces le marcó del fútbol español. Un total de 27 goles en 18 encuentros, incluyendo juegos de 4, 3 y 2 goles. Ningún otro equipo sufrió tanto al astro portugués como los de Sevilla.