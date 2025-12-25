WBC: Aroldis Chapman puede hacer historia si juega con esta selección en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol ha sido, desde su creación, un escenario donde las historias trascienden los resultados deportivos. Por ende, a falta de pocos meses para que se juegue una nueva edición en 2026, uno de los temas que vuelve a ganar protagonismo es el de los peloteros nacidos en Cuba que terminan representando a otras selecciones nacionales, un fenómeno que refleja la compleja realidad del béisbol internacional moderno.

En este contexto, un nombre de alto impacto podría sumarse a esa lista. Se trata de uno de los relevistas más dominantes de las últimas dos décadas, cuya posible participación con una bandera distinta a la cubana generaría atención tanto por su trayectoria como por el que representaría para su historia.

Aroldis Chapman tiene la posibilidad de convertirse en el décimo jugador nacido en Cuba que represente a otro país en el Clásico Mundial de Béisbol, según, Yusseff305. En su caso, la selección interesada sería Gran Bretaña, que busca reforzar su cuerpo de lanzadores con experiencia de élite para competir en el WBC 2026. Para que esto se concrete, el zurdo necesitaría recibir la autorización de los Medias Rojas de Boston, organización con la que mantiene vínculo contractual.

¿Aroldis Chapman jugará con otro país el Clásico Mundial?

El historial de peloteros cubanos defendiendo otros colores en el torneo es amplio. En 2013, Ernesto Noris y Juan Carlos Muñiz lo hicieron con Brasil, mientras que España contó con varios jugadores nacidos en la isla como Yoanner Negrín, Adrián Nieto, Bárbaro Cañizares, Eddie Morlán, Yunesky Sánchez, Yasser Gómez y Néstor Pérez. Más recientemente, Randy Arozarena representó a México en la edición de 2023, convirtiéndo en una de las grandes figuras del evento.

La eventual presencia de Chapman con Gran Bretaña tendría un peso especial. No solo por su historial en las Grandes Ligas, sino por el impacto mediático que genera un lanzador conocido por su velocidad extrema y su experiencia en situaciones de máxima presión como cerrador de encuentros.

Finalmente, si Aroldis Chapman recibe el permiso de los Medias Rojas de Boston para lanzar en el torneo, el simple hecho de que su nombre esté vinculado a esta posibilidad confirma la evolución del Clásico Mundial.