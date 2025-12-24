WBC: Estados Unidos y su descomunal poder para el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos llega al Clásico Mundial 2026 con un lineup que parece sacado de un videojuego. Ocho de sus nueve titulares ya superaron los 30 cuadrangulares en MLB, un arsenal ofensivo que convierte a la selección estadounidense en el rival más temido del torneo internacional.

Aaron Judge encabeza la lista con 62 HR, seguido por Cal Raleigh (60) y Kyle Schwarber (56). A ellos se suman Bryce Harper (42), Gunnar Henderson (37), Bobby Witt Jr. (32), Corbin Carroll (31) y Pete Crow-Armstrong (31), todos con poder probado en Grandes Ligas en los últimos años.

La combinación de experiencia y juventud ofrece balance y explosividad. Figuras consagradas como Judge y Harper se mezclan con talentos emergentes como Henderson y Witt Jr., conformando un lineup que redefine el poder ofensivo y eleva las expectativas de Estados Unidos en el WBC.

Si la ofensiva de Estados Unidos da miedo, el pitcheo da terror

La rotación proyectada de Estados Unidos para el Clásico Mundial 2026 es una pesadilla estadística: ERA colectiva de 2.79, 9.86 ponches por cada nueve entradas y apenas 1.94 boletos en ese mismo tramo. Cada abridor combina dominio, control y volumen, una rareza en torneos cortos.

Paul Skenes, Tarik Skubal, Matthew Boyd, Logan Webb y Joe Ryan proyectan: un porcentaje de ponches de 27.4% y apenas 5.2% de boletos. Una rotación que será un hueso de roer para los rivales. Cada uno tiene lo necesario para dominar a sus rivales, pero en conjuntos son un verdadero terror.

Dos Cy Youngs para Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Tarik Skubal y Paul Skenes llegan como los brazos más dominantes de la rotación estadounidense. Con efectividades de 2.21 y 1.97 respectivamente, ambos se consolidaron como candidatos al Cy Young y representan el terror de cualquier lineup rival en el WBC 2026.