MLB: ¿Mets apostará todo por Tarik Skubal en 2026?

Mets de Nueva York está en una encrucijada interesante para la temporada 2026 de Grandes Ligas. El roster para la próxima temporada está lejos de estar completo o al menos competitivo. Tiene mucho que reforzar o apostarlo todo por un as de rotación como Tarik Skubal.

Los de Queens deben reforzar: primera base, jardines, rotación y relevo. Hay dinero pero no lo van a conseguir todo en la agencia libre. La figura de Tarik Skubal, está en el mercado con un alto costo y la incertidumbre: ¿Apostar por el lanzador o reforzar el resto del equipo?

El retorno a Tigres de Detroit sería grande, los de Nueva York podrían perder muchos prospectos y figuras clave. Y Mets solo se garantiza (en teoría) un año de alquiler del lanzador; ya que al 99.9% asistirá a la agencia libre 2027, salvo que le den un contrato de 600 - 700 millones por 10 años.

Tarik Skubal: el movimiento más inteligente para Mets de Nueva York

Tarik Skubal representa para Mets de Nueva York una solución estructural: un abridor de élite capaz de estabilizar la rotación desde el Día 1. Su durabilidad, consistencia y dominio lo convierten en la pieza alrededor de la cual se puede construir una rotación competitiva.

Con un as consolidado, Mets puede reorganizar el resto de la rotación con perfiles complementarios, reduciendo presión sobre los brazos jóvenes y permitiendo roles más definidos. La presencia de Skubal elevaría al equipo y daría la base para un proyecto a largo plazo.

Impacto inmediato: Tarik ofrece innings de calidad, control de daños y capacidad para enfrentar alineaciones completas sin perder efectividad. En un equipo que ha carecido de un líder absoluto en el montículo, su llegada cubriría una necesidad crítica con aspiraciones de postemporada.

Números de Tarik Skubal en su carrera

La carrera de Tarik Skubal se ha forjado a base de ponches y un rendimiento superlativo. Solo tiene 6 años en Grandes Ligas y registra 889 ponches, seguramente durante la próxima campaña llegue a los 1.000 y a las 70 victorias en su carrera.

- 137 juegos, 134 aperturas, 54-37, 3.08 efectividad, 766.2 entradas, 614 hits, 262 carreras limpias, 90 jonrones, 172 boletos, 889 ponches, 1.03 WHIP