Compran terrenos donde se crío Secretariat para cuidarlos de por vida

Cerca de 350 acres de tierras de cultivo en Virginia, donde el legendario ganador de la Triple Corona Secretariat correteaba cuando era potro, están ahora protegidos por una servidumbre de conservación de la Capital Region Land Conservancy. dio a conocer el portal BloodHorse.

Terrenos donde estuvo Secretariat serán protegidos

Conocido como «The Cove», este pastizal de baja altitud bordeado por el río North Anna sirvió de criadero para las yeguas de cría y los potros del famoso Meadow Stable de Christopher Chenery, fundado en 1936. Los ricos pastos de The Cove nutrieron a muchos otros famosos purasangres, como Riva Ridge, que ganó el Derby de Kentucky (G1) y el Belmont Stakes (G1) en 1972, y la eminente yegua de cría Somethingroyal, madre de Secretariat. De hecho, The Cove fue fundamental para establecer The Meadow como «un imperio construido sobre yeguas de cría».

Hoy en día, gracias a la generosidad de Kevin Engel, de Engel Family Farms, que compró The Cove en 2023, estas históricas tierras seguirán dedicadas al uso agrícola.

«Comprar The Cove y restaurarlo a su época dorada, cuando Secretariat corría por él, ha sido un sueño para mí durante muchos años», afirmó Engel. «Es muy importante para mi negocio asegurar las tierras agrícolas frente a las amenazas de los grandes almacenes, los paneles solares, los centros de datos y las urbanizaciones, pero también para que mis nietos puedan disfrutar de un terreno que se conserva sin asfalto ni hormigón por todas partes».

Kate Tweedy, hija de la difunta Penny Chenery, elogió los esfuerzos de Engel.

«Nuestra familia ha valorado mucho las servidumbres de conservación para proteger las tierras. Estamos muy agradecidos de saber que Kevin está llevando adelante la administración de esta propiedad histórica y que ha considerado oportuno establecer una servidumbre de conservación sobre ella», dijo Tweedy. «Mi madre y mi abuelo estarían muy contentos con esta acción».

El director ejecutivo de Capital Region Land Conservancy, Parker C. Agelasto, explicó la importancia de la conservación de la tierra.

