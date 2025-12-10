Thierry Henry aconseja a Mohamed Salah tras su postura con el Liverpool

Suscríbete a nuestros canales

La situación de Mohamed Salah y el Liverpool empeora cada vez más. Todo parece indicar que la relación entre ambas partes está completamente rota y las últimas declaraciones del extremo egipcio no hacen más que aumentar la tensión.

Tras el empate ante Leeds United y su no convocatoria al partido de la UEFA Champions League contra Inter de Milán, Salah no aguantó más el silencio y se dirigió a los medios de comunicación.

"Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa", aseguró.

Thierry Henry aconseja a Salah

Ante sus fuertes declaraciones, una leyenda como Thierry Henry, quiso opinar y aconsejar a Mohamed Salah, asegurando que está no es la actitud que debe mostrar.

“Tuve problemas con Wenger, con Guardiola… ¿Me has oído hablar de ello públicamente? Jamás. Protegí al club. Cuando juegas en un club, debes protegerlo a toda costa. Pase lo que pase internamente, proteges al club, a tus compañeros, al entrenador, al cuerpo técnico", afirmó el francés.

El ex delantero del Arsenal explicó que Salah no puede hablar así en un momento tan delicado deportivamente de su club, "uno puede estar enojado, frustrado, estar en desacuerdo, pero no se deben airear los trapos sucios en público, especialmente cuando el club está pasando por momentos difíciles".

Futuro incierto

"En lugar de eso, esperas, resuelves las cosas internamente y luego, si quieres irte o decir lo que piensas, lo haces en el momento adecuado. Entiendo el ego y la frustración de Mo... Marca 38 goles y termina en el banquillo, pero llega un punto en el que debes priorizar al equipo por encima de ti mismo”, finalizó.

Cuando abra el mercado invernal en las próximas semanas se definirá el futuro de Mohamed Salah, quien buscará una salida cuanto antes del Liverpool, buscando un equipo en el que pueda volver a ser titular indiscutible.