Thierry Henry culpa a Hansi Flick de la derrota del Barcelona ante PSG (+Detalles)

Thierry Henry no se guardó nada al opinar sobre el estilo de juego de Hansi Flick, actual entrenador del FC Barcelona, tras la derrota sufrida ante el París Saint-Germain en la jornada de este miércoles 2 de octubre en la UEFA Champions League.

El ex blaugrana no quedó satisfecho con el planteamiento de juego del dirigente alemán y lo responsabilizó de la caída en el Estadio Olímpico de Montjuic, siendo la primera que sufren en la presente temporada. Parecía que sería un buen día para los culés, tomando en cuenta que tomaron la delantero con tanto de Ferrán Torres, pero fueron remontados con gol de Gonzalo Ramos en el minuto 90' de partido.

El exdelantero francés, conocido por su visión táctica y experiencia en la élite, criticó abiertamente el planteamiento del técnico alemán, asegurando que sus ideas no encajan con la filosofía histórica del club catalán. Henry se vio visiblemente molesto, en referencia a la rigidez táctica y la falta de protagonismo con balón que, según él, está mostrando el equipo bajo la dirección de Flick.

Thierry Henry explota con la idea de juego de Flick

El francés declaró que el Barça no puede permitirse alejarse de su identidad futbolística basada en el juego de posesión y la creatividad ofensiva. Aunque reconoció que Flick es un entrenador con logros, dejó claro que imponer un estilo que no respeta la esencia del club podría generar un rechazo tanto dentro como fuera del vestuario.