Champions League: Hansi Flick explica que falló en el partido contra PSG

El entrenador alemán confesó que el cansancio fue uno de los factores principales de la derrota

Por

Carlos Mora
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 07:04 pm
Tras la dolorosa derrota por 1-2 ante el Paris Saint-Germain en el Estadio Olímpico de Montjuic, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios para ofrecer su análisis del crucial partido de la UEFA Champions League.

El técnico alemán fue directo y sincero al señalar los motivos de la remontada parisina, apuntando al cansancio físico de sus jugadores y a la falta del "mejor nivel" colectivo.

La autocrítica de Flick

Hansi Flick comenzó su intervención reconociendo la superioridad del rival y admitiendo la necesidad de una autoevaluación profunda de la actuación de su equipo: "No hemos jugado a nuestro mejor nivel y contra un rival así es necesario. Ellos han merecido la victoria"

El ex Bayern Múnich subrayó la calidad del conjunto francés, especialmente su juventud y velocidad, factores que complicaron enormemente la tarea del Barcelona. 

El factor cansancio

Una de las claves de la derrota, según el entrenador, fue la evidente fatiga física que experimentaron varios de sus futbolistas, especialmente en la segunda mitad del compromiso, donde el PSG tomó el control total del juego.

"Creo que la segunda parte se podía ver que algunos jugadores estaban muy cansados. Pedri, Frenkie... pero todos han dado el máximo sobre el terreno de juego. Con el 1-1 has de tener mejor estructura en defensa. Hemos de aprender y mejorar".

En cuanto al ambiente interno, Hansi Flick confirmó que la moral del plantel estaba baja, reflejando el sentir de un equipo que sabe que no cumplió con las expectativas en una noche importante: "Muy decepcionados y es normal porque queríamos demostrar hoy un rendimiento mejor".

