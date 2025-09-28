El Barcelona de Hansi Flick superó un récord de hace 81 años

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona cumplió con su premisa para este domingo 28 de septiembre, en su afán de retomar la cima de La Liga, que tenía a la mano con la estrepitosamente derrota del Real Madrid el sábado en el derbi de la capital ante el Atlético de Madrid (5-2).

Para los culés este triunfo no fue uno más de los que viene sumando, sino que dejó un sabor especial porque trajo consigo un récord que no se igualaba en el club desde hace 81 años.

Justamente, la conquista la dio a conocer el equipo en sus plataformas digitales, por donde compartieron que la escuadra dirigida por Hansi Flick, llegó 44 partidos consecutivos marcando por lo menos un gol en sus partidos, la mejor racha en la historia del club.

Barcelona y su capacidad para construir fútbol

En el análisis de la estadística este dato no debe pasar debajo de la mesa por el mensaje que trae consigo, porque habla de un equipo que se ha convertido en una máquina de hacer goles y que suele ser fiable en este rubro.

Y para comprobarlo solo basta con indagar en lo hecho la campaña pasada y el inicio de esta en dos competiciones importantes como La Liga y la Champions League. Por ejemplo, en la primera competencia firmó un total de 102 goles a favor, 24 más que su más cercano perseguidor en el certamen y en este apartado, el Real Madrid.

En Liga de Campeones el andar fue similar en cuanto a cifras porque los azulgranas también fueron el club con más goles en la fase de liga (28), cinco más que el segundo (Borussia Dortmund). Posteriormente, entre los octavos de final y la semifinal firmó unos 15 goles extras.

Todo lo anterior no hace otra cosa que ratificar al Barcelona como un equipo con mucha capacidad para generar peligro a sus rivales, detalle que se entiende cuando se revisa que esa ofensiva la integran jugadores como Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, Ferrán Torres y el incorporado Marcus Rashford,