El Barcelona gana y aprovecha el pinchazo del Real Madrid (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se anotó una victoria de gran importancia ante la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Española.

Los azulgranas se impusieron con una remontada clave que les permitió aprovechar el pinchazo de su eterno rival y recuperar la cima de la clasificación liguera.

Un inicio con sustos

El partido no comenzó de la mejor manera para el conjunto culé. Aunque el Barça mostró tramos de gran desempeño en el juego ofensivo y dominó la posesión, evidenció una fragilidad defensiva que la Real Sociedad no perdonó.

El primer golpe lo dio el equipo visitante, gracias a una curiosa carambola. El lateral Álvaro Odriozola, que entró de último minuto por la lesión de su compañero Jon Aramburu, se convirtió en el autor del primer gol del encuentro.

Dicho tanto, que ponía el 0-1 en el marcador, sirvió como una llamada de atención para el Barcelona, que debía corregir sus desajustes en la zaga.

La remontada

Lejos de hundirse, el equipo de Hansi Flick demostró carácter para revertir la situación. La reacción culé llegó a través del juego aéreo, un aspecto que a menudo resulta decisivo en encuentros cerrados:

Empate de Koundé: El defensor francés Jules Koundé se elevó por encima de la defensa vasca para conectar un cabezazo imparable, restableciendo la igualdad en el marcador y devolviendo la calma al equipo local.

Gol de la victoria de Lewandowski: El ariete polaco Robert Lewandowski se encargó de sellar la remontada. Con su habitual olfato goleador y también de cabeza, marcó el tanto que ponía el definitivo 2-1 y aseguraba los tres puntos para el conjunto catalán.

El triunfo del Barcelona cobró un valor aún mayor al confirmarse los resultados de la jornada. Con esta victoria, el conjunto azulgrana llegó a los 18 puntos, una cifra que, sumada al pinchazo del Real Madrid en su respectivo encuentro, le permitió arrebatarles el liderato y establecerse como el nuevo puntero de LaLiga.