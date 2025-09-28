Koundé empuja al Barcelona con un gol en el momento más importante

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona salió á esta jornada obligado a ganar frente a la Real Sociedad si quiere apoderarse del liderato. Kounde, rompió la red con un golazo de cabeza que derribó al portero, luego de varias paradas.

El cabezazo electrizante de Koundé tras un córner de Rashford, le permitió al Barça irse al descanso con un empate 1-1.



Koundé, gol de oro

Jules Koundé anota su primer tanto de la temporada, en un momento que su equipo lo necesitaba con un marcado abajo 1-0. De esta manera se convirtió en el décimo jugador del Barça que ha anotado este año.

