La cuenta regresiva: El francés busca hoy los triunfos que lo coronen como líder económico del año

La disputa por el título del jinete con mayor dinero producido en Norteamérica alcanzó su punto más caliente al cierre de la temporada 2025. El jockey francés Flavien Prat se ubica a tan solo $258,995 de superar al puertorriqueño Irad Ortiz Jr. en este prestigioso renglón, lo que promete un final de año electrizante en el circuito de California.

El factor decisivo que mantiene viva la opción de Prat de tomar la delantera radica en que Irad Ortiz Jr. ya no cuenta con compromisos para lo que resta de temporada. Esta situación deja el camino libre al francés, quien concentra sus esfuerzos en el Santa Anita Park Classic Meet.

La Agenda de Prat en la Recta Final: Santa Anita

A Flavien Prat le restan un total de 15 montas por realizar en lo que queda de 2025. Solo en la jornada de hoy lunes, tiene seis compromisos en Santa Anita, incluye dos importantes pruebas stakes y un evento de Grado 2.

La agenda de Prat para hoy contempla las siguientes carreras:

1ª Carrera: Claiming de $28,000.

3ª Carrera: Blue Norther Stakes de $100,000.

4ª Carrera: Maiden Special Weight de $70,000.

5ª Carrera: Starter Allowance de $37,000.

7ª Carrera: Joe Hernandez Stakes (G2) de $200,000.

8ª Carrera: Allowance Optional Claiming de $70,000.

Además, el martes 31 de diciembre, el francés estará en la pista para realizar un total de siete montas más. Esta intensa actividad, combinada con el alto valor de los premios en juego, abre la posibilidad de un cambio de líder en la producción de dinero antes del inicio del año nuevo.

La intensa actividad de Flavien Prat en Santa Anita convierte el cierre de 2025 en el punto focal de la hípica norteamericana. Con Irad Ortiz Jr. sin más compromisos, la victoria en el renglón de dinero producido depende exclusivamente del desempeño del francés en sus últimas 15 montas, especialmente en los stakes de alto valor.

Si Prat logra mantener el ritmo y cosechar los triunfos esperados en las carreras selectivas, culminará el año con un golpe de autoridad, asegurará un prestigioso título que reafirmará su posición entre la élite mundial del turf y establecerá una base sólida para el inicio de la campaña 2026.