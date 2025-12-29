¡79 Años de Gloria! La asombrosa carrera de Laffit Pincay Jr. y su paso por La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Hoy lunes, la hípica mundial celebra el cumpleaños número 79 del histórico jockey panameño Laffit Pincay Jr., un verdadero Salón de la Fama y una leyenda de las pistas norteamericanas. Pincay Jr. alcanzó la cifra de 9,530 victorias, fue líder mundial en carreras ganadas durante un largo período, y ostentó múltiples títulos de campeón jockey en Estados Unidos.

El recuerdo de su grandeza adquiere un matiz especial en Venezuela, donde el jockey dejó una huella imborrable.

Una Visita Memorable a Coche

El domingo 19 de diciembre de 1971, Laffit Pincay Jr. actuó en el Hipódromo La Rinconada junto a la jocketta Robyn Smith, gracias a una invitación de la directiva del Instituto Nacional de Hipódromos.

Pincay Jr., considerado en ese entonces el mejor jinete extranjero que hacía campaña en Norteamérica, lució en su visita al óvalo de Coche. El panameño dejó una excelente impresión, consiguió ganar en su primera monta y cautivó al público con cada actuación que realizó, incluso en aquellas pruebas donde perdió.

Foto: Archivo

Su legado trasciende las fronteras. De hecho, ayer domingo, en el prestigioso Santa Anita Park, se corrió el Clásico que lleva su nombre, el Laffit Pincay Jr. Stakes (G2), un tributo permanente a su carrera.

La Herencia de El Chino Pincay

El vínculo de la familia Pincay con la hípica venezolana comenzó con su padre, Laffit Pincay Sr., conocido como "El Chino".

Foto: Archivo

Pincay Padre fue Campeón Jinete en 1948 en el Hipódromo El Paraíso. En La Rinconada, consiguió importantes victorias clásicas. Ganó con ejemplares como PRIMORDIAL (con quien también alcanzó el Display H. en Nueva York), ARABIAN SUN, PROFUGO y, más tarde, con GATSBY en el FFAA de 1966. La pasión y el talento de los Pincay marcaron varias generaciones en las pistas venezolanas.