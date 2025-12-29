Lluvia no detuvo a la afición: Santa Anita cierra su estreno con cifra histórica

Suscríbete a nuestros canales

El Santa Anita Park Classic Meet comenzó el domingo con un éxito rotundo, tras su posposición. El evento registró la mayor asistencia en un día inaugural desde 2016 y el mayor primer domingo de este siglo.

Un total de 41,962 aficionados se dieron cita en la pista, marcando el mayor estreno dominical desde 1999. Es la octava vez que el recinto celebra un estreno dominical en sus más de nueve décadas de historia.

Cambio de Fecha por el Clima: Carreras Santa Anita

Tradicionalmente, la temporada de invierno-primavera se inaugura el 26 de diciembre. Sin embargo, el pronóstico del tiempo obligó a posponer la fecha 48 horas la semana pasada. La pista recibió casi seis pulgadas de lluvia entre el martes por la noche y el viernes. Afortunadamente, los asistentes disfrutaron de una tarde de domingo cristalina, con temperaturas cercanas a los 60 grados. El último aplazamiento del Día Inaugural ocurrió en 2019, cuando 35,085 personas acudieron.

"Agradecemos a todos los que debieron ajustar su horario por el clima y estamos muy agradecidos con quienes trabajaron tan arduamente para que el día inaugural fuera un éxito", declaró Nate Newby, vicepresidente sénior y gerente general de Santa Anita Park. "Fue importante mantenernos en la cancha de césped para presentar el mejor programa de carreras posible para propietarios, entrenadores, jinetes y grooms."

Newby destacó la importancia del día inaugural para impulsar la temporada: "La gran multitud de hoy generó una energía estupenda. Fue un buen recordatorio de por qué Santa Anita sigue siendo 'The Great Race Place’”.

Cifras de Apuestas y Ganadores

Los apostadores de caballos, tanto en la pista como a nivel mundial, respaldaron el programa con sus apuestas. El total de recursos mutuos superó los $18.2 millones, siendo la octava vez en los últimos nueve años que el día inaugural supera esta cifra. El manejo en pista aumentó un 2.55% respecto al año anterior.

El público presenció destacadas actuaciones en la pista:

Nysos, ganador de la Breeders' Cup Dirt Mile, venció a su compañero de cuadra, Nevada Beach (entrenado por Bob Baffert), por una cabeza en el Laffit Pincay Jr. Stakes. El legendario Pincay, quien cumplirá 79 años mañana, entregó el trofeo.

Bob Baffert ganó también el Grado 1 La Brea Stakes con la impresionante Usha y logró el primer y segundo lugar en el Grado 1 Malibu Stakes .

Otro miembro del Salón de la Fama, el jockey Mike Smith (quien cumplirá 60 años el próximo año), ganó el San Gabriel (G3) a bordo de Cabo Spirit.

El jockey Antonio Fresu conquistó la otra carrera clásica de la tarde, la Mathis Mile (G2) con Hiding In Honduras.

Lesión del Jockey y Doblete de Entrenador

Fresu, sin embargo, terminó el día en el Hospital Huntington de Pasadena, California, después de lesionarse el pie izquierdo dos carreras después. La bota del jockey quedó atrapada entre su caballo y la barandilla durante la carrera.

Kazushi Kimura sustituyó a Fresu en la última carrera del día, el American Oaks de Grado 1, y llevó a Ambaya a la victoria, culminando un doblete para el entrenador Jonathan Thomas, quien también acondiciona al ganador de la Mathis Mile, Hiding in Honduras.

Breve Historia del Santa Anita Park

El Santa Anita Park abrió sus puertas el día de Navidad de 1934, menos de un año después de que la recién formada Junta de Carreras de Caballos de California (CHRB) otorgó al Los Angeles Turf Club un permiso para construir la pista. Desde 1949, el día inaugural de Santa Anita se celebra el 26 de diciembre, con contadas excepciones. La temporada continuará hasta mediados de junio.