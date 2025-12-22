Millones en juego: La batalla por el liderato de dinero producido se concentra en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

La temporada hípica de Norteamérica entra en una fase definitiva. La lucha por el título al mejor jinete del año, medida por el dinero producido, se concentra en una rivalidad histórica entre el puertorriqueño Irad Ortiz Jr. y el francés Flavien Prat. La diferencia entre ambos profesionales resulta mínima, lo cual promete una semana de alta tensión que culminará en el prestigioso Opening Day de Santa Anita Park.

Actualmente, Irad Ortiz Jr. lidera el renglón con $40,217,542 acumulados, una cifra apenas superior a los $39,801,665 que registra Flavien Prat. La brecha es de tan solo $415,877, un margen que cualquiera de los dos podría superar en una sola carrera de Grado. La jornada del próximo domingo en Santa Anita Park, donde ambos jockeys tendrán montas de gran relevancia, podría resultar determinante para definir al campeón en este competitivo departamento.

Irad Ortiz Jr. Apuesta por la Costa Este: Compromisos Carreras

El jinete boricua Irad Ortiz Jr. prepara una intensa agenda que busca asegurar su posición de liderazgo en el money list. El plan del puertorriqueño lo mantiene activo casi a diario con compromisos de alta exigencia:

Martes 24/12/2025: Irad Ortiz Jr. tiene pautadas seis montas , una de las cuales corresponde a una prueba Stakes.

Jueves 26/12/2025: El jinete aumenta sus compromisos a siete montas , con una nueva participación en un Stakes.

Viernes 27/12/2025: Ortiz Jr. intensifica su actividad al firmar ocho montas , un cartel que incluye una prueba de Grado 3, lo cual garantiza una bolsa considerable.

Domingo 28/12/2025 (Día Decisivo): Pese a que el portal Equibase registra compromisos en dos recintos, se espera que el boricua viaje a California para el Opening Day de Santa Anita Park. De confirmarse, el jinete tendrá ocho montas firmadas, de las cuales cinco son pruebas de Grado/Stakes, una jornada que podría otorgarle la ventaja definitiva.

Flavien Prat: El Reto de la Costa Oeste Jinete Dinero Producido

Por su parte, el francés Flavien Prat llega a esta semana decisiva con la moral alta, tras cerrar el domingo anterior con cuatro victorias en Turfway Park. El jinete, que demostró una semana exitosa, concentra su ofensiva en dos días clave:

Viernes 27/12/2025: Prat se traslada al recinto de Aqueduct para afrontar ocho montas . Este programa incluye un Stakes con $150,000 a repartir, un ingreso significativo que le permitirá reducir la distancia.

Domingo 28/12/2025 (La Gran Final): Al igual que Irad Ortiz Jr., el portal Equibase registra montas para el francés en dos óvalos. Sin embargo, su presencia en el Opening Day de Santa Anita es un hecho. Allí tiene programadas nueve montas, con un espectacular número de seis pruebas de Grado/Stakes en su agenda.

El domingo 28 de diciembre, con la alta concentración de Stakes en Santa Anita, se establece como el escenario donde es muy probable que el título de dinero producido cambie de manos o se consolide a favor de Irad Ortiz Jr. La batalla por la supremacía hípica se define en las pistas de California.