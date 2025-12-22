Francisco Arrieta jinete venezolano consigue doblete ganador que incluyó un Stakes por 150 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

Un exitoso fin de semana para Francisco Arrieta, un jinete venezolano que logró cuatro victorias significativas en el hipódromo de Oaklawn Park, situado en el condado de Hot Storings, en Illinois. Entre estos triunfos, incluyó una prueba Stakes valorada en $150 mil, en una gran demostración. Victorias que le posibilitaron empatar el liderazgo de jinetes en su búsqueda por su tercer campeonato en este circuito y su segundo consecutivo.

Francisco Arrieta sobre Jersey Pearl gana el Poinsettia Stakes por $150 mil

El domingo el hipódromo de Oaklawn Park, ubicado en Illinois, presentó una cartelera de diez carreras. El programa incluyó el Poinsettia Stakes, que estaba valorado en $150,000 y se corrió a una distancia de 1.100 metros en pista de arena.

Esta prueba spring atrajo a seis yeguas de 3 y más años, en la cual Jersey Pearl, con la monta del jinete Francisco Arrieta, se impuso de manera categórica ante sus rivales con una conducción impecable del jockey venezolano.

La octava carrera de la jornada dominical fue reservada para el Poinsettia Stakes, donde la hija de Bee Jersey en la yegua Jersey’s Soul por Perfect Soul, Jersey Pearl, alcanzó su alto nivel de carrera para quedarse con este evento. La presentada por Darrin Miller consiguió de esta manera su segunda victoria en la temporada y sexta en campaña global de 15 presentaciones durante una campaña de cinco temporadas.

Jersey Pearl, propiedad de Silverton Hill LLC., con la monta de Francisco Arrieta, con una buena partida, tomó el control de la carrera desde el inicio. A pesar de la pelea inicial con Kant Believe It, en los primeros 400 metros donde marcaron 22,2, el jockey venezolano, al promediar el giro de la curva final, decidió tomar el comando de la competencia tras agenciar 46,1 para la media milla.

En plena recta final, Jersey Pearl con Francisco Arrieta, con el control total de la prueba, se acercaron a la meta con una ventaja no menor de dos largos y medio sobre Benedetta, que atropelló con fuerzas en los metros finales para escoltar a la ganadora, que agenció crono de 64 flat para la distancia.