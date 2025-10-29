¡Ojo al dato! Francisco Arrieta listo para dar la sorpresa en la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Arrieta busca la consagración en su primer compromiso en el Campeonato de Criadores, Breeders’ Cup, y lo hará con el ganador del Kentucky Derby (G1) 2024, Mystik Dan. Este ejemplar del entrenador Kenneth McPeek, estará presente en la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) de un millón de dólares que será la undécima de la cartelera sabatina.

Un total de diez ejemplares estarán presente en esta edición de la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1), donde destacan varios ejemplares campeones en sus divisiones y generaciones. Entre ellos el ejemplar Nysos, que luego de 15 meses de descanso regresó para Baffert y terminó empatado en el segundo puesto del Churchill Downs (G1).

Además, el potro Nyquist de 4 años ha ganado cinco veces, con una victoria en julio en Del Mar en el San Diego Handicap (G2). Una contusión en un casco lo mantuvo fuera del Pacific Classic (G1). White Abarrio, ganador del Classic 2023, también está en la carrera, Full Serrano, actual campeón de la Dirt Mile.

Mystik Dan, ganador del Kentucky Derby 2024, con Francisco Arrieta tiene un duro compromiso. Sin embargo, el hijo de Goldencents, viene de ganar en gran demostración el Lukas Classic Stakes (G2) el pasado mes de septiembre con el mismo Francisco Arrieta.

Francisco Arrieta, actual campeón de Arlington Park, se encuentra en Kentucky, para competir en el Fall Meet de Churchill Downs, que dio comienzo el pasado fin de semana y que tendrá una duración de un mes. Arrieta, colecciona 76 victorias en la temporada y 1076 de por vida en Estados Unidos.