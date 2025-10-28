Mira el mensaje alentador del jinete Junior Alvarado sobre la salud de Sovereignty

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 28 de octubre, se pudo conocer que el ejemplar Sovereignty, doble coronado, podría no participar en la Breeders' Cup Classic (G1), el evento más esperado de la temporada, que tiene lugar a lo largo de dos mil metros y cuenta con una bolsa de siete millones de dólares.

Breeders’ Cup: Sovereignty a un paso de no correr la Classic (G1)

El entrenador del consentido del Godolphin, Bill Mott, anunció que el ejemplar Sovereignty, que existe una “posibilidad” de que se perdiera la Breeders’ Cup Classic (G1), debido que el potro ganador del Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers Stakes, registrara “fiebre leve” este lunes 27 de octubre.

No obstante, este martes por la mañana, la temperatura de Sovereignty se encontraba en un nivel normal, según Mott. "Está comiendo de todo. Se ve bien... Está comiendo todo su grano. No se ha saltado ni una sola avena. No se ha saltado ninguna toma en todo el año, eso puedo decir. Y anoche y esta mañana no fueron la excepción."

Luego de trascender la noticia del entrenador por las redes, comunidades hípicas se han pronunciado. Entre ellos su jinete habitual Junior Alvarado, quien a través de su cuenta en Instagram colocó un post donde dice:

"Siéntete mejor, campeón"

Sin duda, este ejemplar ha marcado una temporada memorable con victorias importantes, consolidándose como un símbolo del turf mundial. Su desempeño excepcional ha despertado un fervor notable en las redes sociales, donde es reconocido como uno de los caballos más grandes y emblemáticos en la historia de la hípica. Su legado sigue inspirando a aficionados y expertos por igual, destacándose por su impacto y gloria deportiva.