Junior Alvarado buscará ser el cuarto jinete venezolano en ganar una prueba en la Breeders’ Cup

Este año la prueba de mayor peso, relevancia y de mayor cotización en el año tendrá de protagonista al ejemplar Sovereignty, que llevará la monta del jinete venezolano Junior Alvarado, quien tiene amplia oportunidad de convertirse en el cuarto jockey de Venezuela en ganar una carrera de la Breeders’ Cup. Alvarado, emularía a Eibar Coa, Ramón Alfredo Domínguez y Javier Castellano.

Breeders’ Cup: Junior Alvarado con cuatro compromisos

Junior Alvarado, no sólo tendrá a Sovereignty, que ya es la principal opción en los mercados de futuros, para la Breeders' Cup Classic de $7 millones. El ganador del Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers (G1), tendrá como rival a Journalism, ganador del Preakness y Haskell (G1), y Baeza, ganador del Pennsylvania Derby (G1).

De igual manera tendrá como rival a Sierra Leone que regresa en busca de repetir. El propietario Mike Repole y Pletcher esperan que Fierceness se manifieste. Forever Young, ganador de la Saudi Cup (G1), es el comodín de Japón, tras quedar tercero el año pasado.

Breeders' Cup Classic

En la Breeders’ Cup Distaff (G1) Alvarado llevará las riendas de Scylla, una hija de Tapit de cinco años que no ha podido ganar una carrera en la temporada. La presentada por William Mott, para el Juddmonte, tiene en su haber cinco victorias en 15 presentaciones. La última victoria fue lograda en junio de 2024 cuando se quedó con la Fleur de Lis Stakes (G2) en Churchill Downs. Scylla, viene de llegar segunda y tercera en dos pruebas Grado 1; el Ballerina Stakes y Juddmonte Spinister Stakes, respectivamente.

Breeders' Cup Distaff

Un día antes, el 31 de octubre Junior Alvarado tendrá la opción de guiar al ejemplar Bobrovsky, en la Breeders Cup Juvenile Turf Sprint (G1) para el entrenador Dale Romans. Un nieto de Cairo Prince, que llega a esta carrera con dos victorias en cuatro presentaciones.Sin embargo, este ejemplar aparece como elegible. Es decir, entraría a la carrera en caso de haber un retirado.

Una carrera que tendrá a True Love, quien ganó el Cheveley Park (G1) el 27 de septiembre en Newmarket, Inglaterra, abre el desfile de Coolmore para el entrenador Aidan O'Brien. La potranca que se convierte en la vedette de la carrera, No Nay Never, trae un récord de 3 victorias, 3 segundos en seis actuaciones en Europa, mientras O'Brien busca su 21.ª victoria en la Breeders' Cup y romper su empate con el fallecido D. Wayne Lukas en el récord de su carrera.

Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

Otro de los compromisos de Junior Alvarado será con el ejempla Great Venezuela para el entrenador Víctor Barboza Jr., en la cuarta carrera del viernes, la previa al inicio del Campeonato de Criadores, en el Senator Ken Maddy S. Presented by Breeders' Cup Charities, por $200.000.