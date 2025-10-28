Rebels’ Romance busca su tercera victoria en la Breeders’ Cup Turf G1

Suscríbete a nuestros canales

La segunda prueba de mayor atractivo en el Campeonato de Criadores de la Breeders’ Cup, es la Turf (G1) con un premio de 5 millones de dólares en premios a repartir. Prueba que tendrán sabor extranjero que le dará el toque picante a un puesto de partida de 14 participantes en la competencia a disputarse el 1 de noviembre en Del Mar.

Tres rivales con nombres que quedaran plasmado en la historia de esta prueba emblemática que llega a su edición 42. Rebel’s Romances, ganador de la misma en 2022 y 2024, busca permanecer al tope de la historia. Minnie Hauk, viene de caer derrotado en el Arco de Triunfo (Gr1) por estrecho margen en lo que es la carrera de césped más famosa del mundo, y aparece Goliath, que sus conexiones pagaron una cuota de entrada para estar presente en este evento y buscar colocarse en la historia de la Breeders’ Cup Turf G1.

Breeders’ Cup: Rebel’s Romance tendrá que fajarse con 13 rivales

Un total de 14 inscritos tiene la Breeders’ Cup Turf (G1) en una milla y media, es decir, 2.400 metros en pista de grama, con una bolsa de 5 millones de dólares en premios a repartir. Rebel's Romance puede llegar donde ningún caballo ha llegado antes al ganar por tercera vez en la Breeders' Cup Turf. El castrado de 7 años ganó en 2022, se saltó la prueba de 2023 y regresó en 2024 para ganar para el entrenador Charlie Appleby.

La potranca de tres años Minnie Hauk, quien obtuvo un sólido segundo puesto contra los chicos en el Prix de l'Arc de Triomphe (G1), típicamente empapado, representa una gran amenaza para Coolmore y O'Brien. Entre tanto Goliath tiene las credenciales para vencer a Rebel's Romance.

De los tres, Rebel's Romance de Godolphin es el más conocido por la afición turfistica por sus éxitos anteriores en los Campeonatos Mundiales. Su victoria en el Turf del año pasado lo convirtió en uno de los tres únicos caballos en ganar el Turf dos veces, y una victoria el sábado convertiría al castrado de 7 años en el histórico primer tricampeón de la carrera de césped más lucrativa de Estados Unidos.

Ha participado siete veces en cinco países diferentes y acumula cinco victorias. En sus dos últimas participaciones, triunfó en el Grosser Preis von Berlin (G1) en Alemania y luego, con una ventaja de 3 1/2 cuerpos, se impuso en el Joe Hirsch Turf Classic Stakes (G1T) el 27 de septiembre en el hipódromo Aqueduct, en su última preparación para la Breeders' Cup.

El entrenado por Charlie Appleby es ganador de 20 de 29 carreras, con ganancias de $14.4 millones. La Breeders’ Cup Turf (G1) será la octava carrera del sábado 1 de noviembre, hora de inicio 5:41 p.m. hora de Venezuela.