Breeders’ Cup: Dorth Vader vs Nitrogen en la Distaff promete duelo de titanes

La edición número 42 de la Breeders' Cup 2025 se celebrará en el hipódromo de Del Mar, San Diego, California. Este evento de carreras de caballos, existente desde 1984, es uno de los más importantes en Estados Unidos, solo superado por la Triple Corona. Contará con 14 carreras para los mejores caballos del mundo, con una bolsa total de 34 millones de dólares, destacando la Breeders’ Cup Classic (G1) con 7 millones para el ganador.

Breeders’ Cup: Dorth Vader vs Nitrogen en un match de campeonas

La Longines Breeders' Cup Distaff reúne a las mejores yeguas de tierra para un duelo por el campeonato a 1.800 metros en la pista principal. La carrera está abierta a hembras de tres años o más, que compiten por una bolsa de 2 millones de dólares. La gran Zenyatta ganó la Breeders' Cup Distaff en 2008 antes de ganar la Breeders' Cup Classic en 2009.

Dorth Vader tenía buena reputación en esta división, y luego terminó segunda en la Personal Ensign (G1). Después, Nitrogen fue la ganadora, antes de su segundo puesto en la Spinster (G1). Seismic Beauty podría estar en la cima ahora mismo. La potranca Uncle Mo de 4 años ha ganado tres carreras consecutivas para Baffert, incluyendo la Clement L. Hirsch (G1) en Del Mar.

La Breeders’ Cup Distaff (G1) con una bolsa de $2.000.000 en distancia de 1.800 metros fue programada para la séptima carrera para la jornada del sábado 1 de noviembre. Así partirán: