Farándula

Muere otra estrella de El Gran Combo de Puerto Rico

El artista, que perteneció por muchos años a la famosa orquesta, murió este viernes 12 de diciembre a los 78 años tras una larga batalla contra diversos problemas de salud

Por

Bárbara Chirino
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 02:46 pm
Muere otra estrella de El Gran Combo de Puerto Rico
El Gran Combo de Puerto Rico / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

A casi una semana de la muerte de su fundador Rafael Ithier, el grupo salsero El Gran Combo de Puerto Rico sufre otra pérdida lamentable. En esta oportunidad se trata de Luis Antonio ‘Papo’ Rosario, una de sus voces más emblemáticas.

NOTAS RELACIONADAS

El artista, que perteneció por muchos años a la famosa orquesta, murió este viernes 12 de diciembre a los 78 años tras una larga batalla contra diversos problemas de salud.

Un sentido adiós al cantante de El Gran Combo

La pérdida de ‘Papo’ Rosario fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, donde expresaron que “ha partido a continuar su baile en el cielo”, rodeado del amor de sus seres queridos y con Dios en su corazón.

La familia también agradeció el cariño recibido a lo largo de los años y solicitó respeto y espacio para poder vivir este momento de duelo íntimo.

Rosario luchó contra diferentes problemas de salud en los últimos años, incluyendo complicaciones por la espalda y un diagnóstico de cáncer que lo llevaron a retirarse de los escenarios en 2019, después de casi cuatro décadas de carrera musical con El Gran Combo.

La salsa se queda sin una leyenda

Luis Antonio fue mucho más que un cantante, fue una pieza fundamental del sonido que marcó a generaciones. Durante 38 años, desde su ingreso al legendario grupo en 1980, su voz se consolidó como una de las más representativas del género, junto a compañeros como Charlie Aponte y Jerry Rivas.

Interpretó éxitos que aún resuenan en las pistas de baile y en la memoria de los fanáticos, entre ellos, temas de la talla de “Carbonerito”, que lo catapultaron como favorito tanto en Puerto Rico como en toda América Latina.

La noticia de la muerte de Papo Rosario llega apenas seis días después del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador y director histórico de El Gran Combo de Puerto Rico, quien murió a los 99 años el pasado 6 de diciembre.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada 5y6Nacional NBA HINAVA
Viernes 12 de Diciembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula