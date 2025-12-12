Muere otra estrella de El Gran Combo de Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

A casi una semana de la muerte de su fundador Rafael Ithier, el grupo salsero El Gran Combo de Puerto Rico sufre otra pérdida lamentable. En esta oportunidad se trata de Luis Antonio ‘Papo’ Rosario, una de sus voces más emblemáticas.

El artista, que perteneció por muchos años a la famosa orquesta, murió este viernes 12 de diciembre a los 78 años tras una larga batalla contra diversos problemas de salud.

Un sentido adiós al cantante de El Gran Combo

La pérdida de ‘Papo’ Rosario fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, donde expresaron que “ha partido a continuar su baile en el cielo”, rodeado del amor de sus seres queridos y con Dios en su corazón.

La familia también agradeció el cariño recibido a lo largo de los años y solicitó respeto y espacio para poder vivir este momento de duelo íntimo.

Rosario luchó contra diferentes problemas de salud en los últimos años, incluyendo complicaciones por la espalda y un diagnóstico de cáncer que lo llevaron a retirarse de los escenarios en 2019, después de casi cuatro décadas de carrera musical con El Gran Combo.

La salsa se queda sin una leyenda

Luis Antonio fue mucho más que un cantante, fue una pieza fundamental del sonido que marcó a generaciones. Durante 38 años, desde su ingreso al legendario grupo en 1980, su voz se consolidó como una de las más representativas del género, junto a compañeros como Charlie Aponte y Jerry Rivas.

Interpretó éxitos que aún resuenan en las pistas de baile y en la memoria de los fanáticos, entre ellos, temas de la talla de “Carbonerito”, que lo catapultaron como favorito tanto en Puerto Rico como en toda América Latina.

La noticia de la muerte de Papo Rosario llega apenas seis días después del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador y director histórico de El Gran Combo de Puerto Rico, quien murió a los 99 años el pasado 6 de diciembre.