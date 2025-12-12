Zach LaVine cada vez más cerca de jugar junto a Giannis Antetokounmpo

Suscríbete a nuestros canales

En una noticia que podría sacudir el equilibrio de poder en la Conferencia Este y reavivar los rumores más persistentes del mercado, los Milwaukee Bucks han intensificado su vigilancia sobre el talentoso base/escolta Zach LaVine. De acuerdo con reportes recientes de la liga, incluyendo información proporcionada por Sam Amick, los Bucks han estado haciendo la "debida diligencia" (evaluación exhaustiva) sobre el jugador, lo que sugiere un interés serio en incorporarlo a sus filas.

La noticia detalla que: “Para empezar, Zach LaVine de los Kings (sic) podría ciertamente ayudar a varios equipos contendientes. En ese sentido, fuentes de la liga confirmaron que Milwaukee ha realizado recientemente la debida diligencia sobre el base de 30 años (y ha mostrado interés en el pasado)."

Aunque el reporte original menciona a LaVine como "de los Kings" (una probable referencia a una confusión o error tipográfico, ya que LaVine milita actualmente en los Sacramento Kings, el punto central es claro: los Bucks ven a LaVine como una potencial pieza clave para cimentar su estatus de contendiente.

¿Por Qué LaVine es Vital para Milwaukee?

A pesar de contar con un núcleo estelar liderado por Giannis Antetokounmpo, los Bucks buscan constantemente maximizar su potencia ofensiva y asegurar una mayor profundidad en el backcourt. Zach LaVine, un anotador élite con un promedio de 20.6 puntos por partido en la actual campaña, aportaría varias cualidades que beneficiarían inmediatamente a Milwaukee:

Capacidad de Anotación Secundaria: LaVine podría ser un creador de juego y anotador secundario de alto volumen, aliviando la carga ofensiva de Giannis, especialmente en situaciones de playoffs. Tiro Exterior: Su habilidad comprobada para el triple (un promedio de carrera de aproximadamente [Mencionar porcentaje de 3P si se conoce]) abriría aún más la cancha para las penetraciones de Antetokounmpo. Experiencia y Liderazgo Ofensivo: A sus 30 años, LaVine ofrece una combinación de madurez y talento explosivo que es ideal para un equipo con ambiciones de campeonato.

Una evaluación a fondo para una decisión que cambiaría todo

El hecho de que los Bucks hayan realizado una "debida diligencia" reciente indica que están analizando todos los aspectos del posible traspaso, incluyendo el encaje salarial de su contrato, su historial de lesiones y el valor de los activos que tendrían que entregar a cambio de LaVine.