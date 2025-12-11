MLB: ¿Qué pasaría si… Tarik Skubal se une a Dodgers en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles es el mejor equipo de las Grandes Ligas en la actualidad. Su bicampeonato en la Serie Mundial lo deja muy claro, pero también su potente roster. Sin embargo, ¿Qué pasaría si... Tarik Skubal se une a Dodgers para la temporada 2026?

Tarik Skubal fue uno de los nombres más importantes que estuvieron en conversaciones de cambio durante las reuniones invernales 2026. Dodgers tuvo un acercamiento interesante con Tigres de Detroit para tener un año de alquiler al dos veces Cy Young de Liga Americana.

Un cambio que tranquilamente se puede llevar a cabo en las próximas semanas. Primero, Detroit podría adquirir prospectos y lanzadores controlados; segundo, Dodgers tiene el músculo económico para adquirir al lanzador y tercero, puede extenderlo o llegar un acuerdo en la agencia libre 2026.

Tarik Skubal a Dodgers un movimiento estratégico para 2026

Dodgers de Los Ángeles podría buscar a Tarik Skubal de cara a la próxima temporada como una de sus estrategias más letales. Lo pueden tener un año de alquiler, competir y ganar la Serie Mundial 2026; seguidamente dejarlo ir a la agencia libre y que busque su contrato de 10x40 millones.

Tarik proyecta un contrato de 22 millones para 2026, asumible para Dodgers. Skubal sería su nuevo as de rotación con Yoshinobu Yamamoto de segundo, Blake Snell de tercero, Shohei Ohtani de cuarto y Roki Sasaki de quinto abridor; todo preparado para ganar otra Serie Mundial.

Negocio redondo para Tigres de Detroit

Para Tigres sería un acuerdo fructífero, el retorno por Skubal incluiría: Tyler Glasnow (30 millones en 2026) o Emmet Sheehan (820 mil en 2026) y un paquete de prospectos. Detroit tiene un margen de 100 millones antes de llegar al impuesto de lujo; por lo que podrían asumir la operación.

Glasnow sería su nuevo as de rotación, pero controlado hasta 2029 con opción de club en 2028. Es verdad que es un contrato significativamente alto, pero mantendría una rotación para competir en su división; con este movimiento mantienen regularidad en su proyecto.