¡A Hollywood! Los Dodgers firman al mejor cerrador latino

Los Dodgers de Los Ángeles han dado un golpe contundente en el mercado de agentes libres. Según múltiples reportes, incluyendo la confirmación de Mark Feinsand de MLB.com, la franquicia californiana ha llegado a un acuerdo con el estelar cerrador puertorriqueño Edwin "Sugar" Díaz.

El acuerdo, valorado en tres años y $69 millones, no solo asegura a los Dodgers uno de los brazos más dominantes de las Grandes Ligas, sino que establece un nuevo récord en el Valor Anual Promedio (AAV) para un relevista en la historia de la MLB.

El refuerzo de élite para la novena entrada

Edwin Díaz, de 31 años, se convierte en la pieza central del bullpen de los Dodgers tras haber optado por salirse de su lucrativo contrato anterior con los New York Mets.

Dominio consolidado: Díaz llega a Los Ángeles en la cima de su carrera. En la temporada 2025, el derecho demostró ser impenetrable, registrando 28 juegos salvados con una efectividad de 1.63 y 98 ponches en 66.1 entradas. Por su rendimiento, fue reconocido con el Premio al Relevista del Año de la Liga Nacional .

El precedente del contrato: El pacto de $69 millones por tres temporadas consolida a Díaz como el cerrador mejor pagado del béisbol, un testimonio del creciente valor que la gerencia otorga a la capacidad de asegurar las victorias en los momentos cruciales.

Cerrando un agujero crítico

La adquisición de Díaz es una movida estratégica clave para los Dodgers, que acaban de ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

Aunque el equipo ha dominado la liga, el bullpen fue una de las debilidades más notables durante la campaña 2025, experimentando inconsistencias y una falta de un cerrador estable en la novena entrada.

Garantía en el cierre: Con la llegada de "Sugar" Díaz, los Dodgers añaden una garantía de dominancia en el último inning, eliminando la incertidumbre que plagó al equipo en el clinch de muchos partidos cerrados.

Potencia contendiente: Este movimiento subraya la estrategia de los Dodgers de invertir agresivamente para corregir cualquier defecto y mantenerse como la principal potencia contendiente de la Liga Nacional, asegurándose de que su pitching staff sea tan formidable como su ofensiva.

Con este acuerdo, Los Ángeles ha señalado su intención de no dejar espacio a dudas en su camino hacia un posible tercer campeonato consecutivo.