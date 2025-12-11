AJ Preller pone fin a los rumores: Fernando Tatís Jr. es intransferible para los Padres

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de operaciones de béisbol y gerente general de los Padres de San Diego, A. J. Preller, puso fin a los persistentes rumores de intercambio al confirmar que la organización no tiene ningún interés en traspasar a su estrella, el jardinero Fernando Tatís Jr.

Las declaraciones de Preller se produjeron en el marco de las reuniones invernales, donde los equipos suelen explorar movimientos en el mercado. La postura del ejecutivo es un espaldarazo total al cubano-dominicano, disipando las especulaciones que surgieron a lo largo del receso de temporada.

Preller zanja el debate: "No estamos hablando de Él"

Cuando se le preguntó directamente si Tatís Jr. era un jugador "intocable" dentro de la plantilla, Preller fue categórico:

"Es alguien de quien no estamos hablando," dijo Preller, según reporta Kevin Acee del San Diego Union-Tribune. "Como quieran decirlo; si quieren decir que es 'intocable', pueden decirlo."

Los comentarios del gerente general echaron por tierra la idea de un posible traspaso del tres veces All-Star. Los rumores se habían intensificado esta semana, sugiriendo que los Padres estaban preparando un movimiento importante.

El nombre de Tatís Jr. había circulado en noviembre, debido a su lucrativo y extenso contrato, visto por algunos analistas como la única pieza de alto valor que San Diego podría negociar por una compensación considerable.

No obstante, Preller aclaró que, aunque su trabajo es escuchar ofertas, hay jugadores que son fundamentales para el proyecto:

"Hay muchos jugadores en nuestra plantilla sobre los que no queremos hablar," añadió Preller. "… Si alguien te pregunta: '¿Harías esto?', no vas a taparte los oídos y colgar el teléfono inmediatamente. Pero he visto informes sobre Tatis y cosas así."

Un pilar para el futuro de los Padres

Preller fue enfático al describir la importancia de Tatis Jr. para el futuro inmediato y a largo plazo del equipo. Para la gerencia, el talentoso jugador de 26 años es un componente irremplazable en la búsqueda del éxito divisional y de postemporada.

"Él es uno de los mejores jugadores del béisbol, dos veces ganador del Guante de Platino. Ha dominado parte de temporadas, partidos, series de playoffs y todo eso. Creo que para llegar a donde queremos, necesitamos a Fernando."

El ejecutivo proyectó un rol de liderazgo y excelencia para el jardinero en la próxima campaña: "Creemos que puede ser un jugador clave, un MVP, o lo que sea. Puede ser ese tipo de jugador. En todas las versiones e iteraciones del equipo y la plantilla que hemos creado, 'Tati' está justo en el medio. Ojalá sea uno de los mejores jugadores de nuestro equipo este año."

En 2025, Tatis Jr. tuvo una temporada productiva, conectando 25 jonrones, impulsando 71 carreras, robando 32 bases y registrando un OPS de .814 en 155 juegos, un récord personal. A pesar de estas cifras, al jugador todavía se le deben más de $290 millones como parte de su contrato que se extiende hasta 2034. Las palabras de Preller aseguran que, a pesar del costo, la franquicia lo ve como la inversión central.