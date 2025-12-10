Oscar D’León se despide de Rafael Ithier: “¡Qué dolor tan grande!”

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 6 de diciembre de 2025, el mundo de la salsa se vistió de negro por la muerte de Rafael Ithier, fundador histórico de la emblemática orquesta El Gran Combo de Puerto Rico. Ithier de 99 años, perdió la vida en Bayamón a causa de complicaciones respiratorias luego de una neumonía.

Con su adiós se cierra un capítulo gloria de la música latina, pues, Ithier no solo dio vida a una de las agrupaciones más influyentes del género, sino que ayudó a consolidar el sonido clásico de la salsa que hoy es patrimonio cultural.

Oscar D'León llora la muerte de Ithier

Días después de conocerse la muerte del maestro, el venezolano Oscar D’León publicó en su cuenta de Instagram un mensaje conmovedor de despedida. “¡Qué dolor tan grande! Se nos ha ido un gigante, un pilar, un hermano de la vida y de la música”, comenzó.

Para él, Rafael no era solo un colega, sino un amigo, un maestro y un referente. “Rafael no solo fue un colega, fue un maestro para todos nosotros y un amigo incondicional. Rafa, hermano mío, gracias por tanta sabrosura”, añadió en su post.

‘El Sonero del Mundo’ expresó su agradecimiento por la “Universidad de la Salsa” que Ithier fundó con su orquesta, reconociendo su disciplina, su visión artística y el legado que deja para generaciones.

“Tu música no morirá nunca, porque vive en cada rincón donde suene un timbal y se baile con el corazón”, resaltó el salsero venezolano.

Concluyó su tributo con emotivas condolencias a la familia del maestro, a los miembros de El Gran Combo y a todo Puerto Rico, dejando en claro que aunque la salsa está de luto, el cielo celebra la llegada de un grande.

Ithier: del barrio al Olimpo de la salsa

Nacido en 1926 en Río Piedras, San Juan, Rafael Ithier creció en un entorno humilde donde desde joven trabajó para ayudar a su familia. Su vocación por la música lo llevó a integrarse en agrupaciones pioneras de la época, hasta que en 1962 fundó El Gran Combo de Puerto Rico.

Bajo su liderazgo y con la participación de históricos cantantes, la orquesta se convirtió en “La Universidad de la Salsa”, un semillero de talento, una forja de éxitos que marcó generaciones y puso el sabor boricua en el mapa mundial de la música.

Temas icónicos como “Brujería”, “No hay cama pa’ tante gente” o “Un verano en Nueva York” son solo parte de su legado eterno.