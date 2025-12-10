MLB: Pete Alonso sorprende y firma con Orioles de Baltimore

Suscríbete a nuestros canales

Pete Alonso y Orioles de Baltimore ultiman un acuerdo de cinco temporadas por 155 millones de dólares. El primera base abandona que no tenía intensiones de volver a los Mets; refuerza a un equipo que no quiere perderle pisada a los más grandes del Este de Liga Americana en 2026.

Alonso contra todo pronóstico llegó a un acuerdo con Orioles de Baltimore por 155 millones a cambio de 5 temporadas. De esta manera ya es oficial que Mets de Nueva York pierde a una de sus grandes figuras; lo que terminará moviendo el mercado de peloteros ofensivos en 2026.

De hecho, ya se sabía que Mets no quería llegar a los 5 años con Pete y mucho menos a los 30 millones por temporada. Sin embargo, el contrato de Kyle Schwarber condicionó el mercado ofensivo. Ese contrato de 5x30 será el punto de partida para los bateadores top de la agencia libre.

¿Qué le ofrece Pete Alonso a Orioles de Baltimore en 2026?

Pete Alonso le agrega a Orioles de Baltimore el poder que le faltaba: 40+ jonrones con presencia diaria, durabilidad y que castiga errores incluso cuando no está fino. Para 2026, eso significa un núcleo ofensivo mucho más profundo alrededor de Rutschman, Henderson y compañía.

Ofensivamente llega con: .272/.347/.524, 38 HR, 41 dobles y 126 impulsadas, rendimiento All‑Star y 144 de OPS+. Esto refuerza el corazón del lineup con un perfil que ofrece: alto porcentaje de extrabases, bases por bolas y la capacidad de cambiar un juego con un solo swing.

Números de Pete Alonso contra Liga Americana

Pete Alonso en su carrera ha tenido 217 juegos contra equipos de Liga Americana. Ha registrado buenos números, siendo muy regular, algo que habla muy bien del desempeño y los ajustes del jugador. Ahora con Orioles de Baltimore tendrá varios rivales donde puede inflar sus estadísticas.

Números de Alonso contra Liga Americana:

- 217 juegos, 811 turnos, 134 anotadas, 203 hits, 38 dobles, 1 triple, 68 jonrones, 166 impulsadas, 3 bases robadas, 100 boletos, 229 ponches, .250 promedio, .341 OBP, .551 SLG, .892 OPS