MLB: Pete Alonso la apuesta más firme para Red Sox en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston ahora comparte ser el equipo más ganador de las Grandes Ligas en los últimos 25 años. Un logro que se forjó con esfuerzo y mucho sufrimiento. Cada triunfo estuvo acompañado de un condimento especial y hay datos que respaldan a Pete Alonso puede aportarlo en 2026.

Boston quiere firmar a Alonso. Es un primera base con experiencia que cubre una necesidad clara y puede dar más de 35 cuadrangulares por temporada en un equipo que estuvo fuera del top 10 en HR en 2025. Sin embargo, hay otro dato que respalda la combinación Pete - Boston.

En los últimos 4 campeonatos de Red Sox: 2004, 2007, 2013 y 2018 han tenido al menos 1 pelotero con 100+ impulsadas; de hecho, en tres de esos cuatro campeonatos hubo 2 jugadores con 100+ remolcadas. Alonso tuvo 126 CI en 2025, en un equipo que flojeo durante todo el año a nivel ofensivo.

¿Como encaja Pete Alonso en la ofensiva de Medias Rojas de Boston?

Pete Alonso desembarcaría en Medias Rojas de Boston como el cañonero principal de la alineación. El equipo aprovecharía su capacidad para impulsar carreras y protegería bateadores como Roman Anthony y Trevor Story, que cuentan con un gran OBP y velocidad.

La combinación Anthony - Story - Alonso potenciaría la ofensiva del equipo. el trío pueden alcanzar las 100 CI con facilidad gracias a su buena disciplina en el plato. Si la salud los acompaña seguramente puedan estar en camino a la postemporada con opciones de campeonato.

Pete no es solo una firma estrategia para cubrir la primera base y sumar jonrones. Es un movimiento que daría un golpe en la mesa de las Grandes Ligas, resaltando que están de vuelta en la pelea, buscando ser el equipo más ganador de la MLB desde el año 2000.

Números de Pete Alonso en su carrera en Grandes Ligas

- 1008 juegos, 3763 turnos, 580 anotadas, 951 hits, 183 dobles, 8 triples, 264 jonrones, 712 impulsadas, 419 boletos, 984 ponches, 18 bases robadas, .253 promedio, .341 OBP, .516 SLG, .857 OPS